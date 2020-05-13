به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش اطلاعیه ای در رابطه با اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری – قوه قضائیه سال ۱۳۹۸ و اعلام تاریخ جدید برگزاری آزمون صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع داوطلبان آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ می‌رساند پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام مورخ ۹۸/۱۲/۱۲، طبق اعلام مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اصلاحات جدید ذیل در دفترچه راهنمای مذکور صورت گرفته است، لذا با توجه به اصلاحات اعلام شده مقرر گردید امکان ویرایش اطلاعات برای داوطلبان ایجاد گردد. بنابراین ضرورت دارد داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با عنایت به توضیحات ذیل در صورت علاقه‌مندی با مراجعه به قسمت ویرایش، نسبت به ویرایش اطلاعات خود از تاریخ ۹۹/۰۲/۲۷ لغایت ۹۹/۰۳/۰۲ اقدام نمایند. ضمناً داوطلبانی که در این آزمون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، در صورت تمایل برای ثبت‌نام می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور در بازه زمانی فوق نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

ضمناً لازم به توضیح است تاریخ برگزاری آزمون به روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۰ تغییر می‌یابد.