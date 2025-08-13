  1. جامعه
تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور گفت: مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۴ تا پایان روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور، محمد حسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور گفت: آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

رئیس شورای کارشناسان رسمی دادگستری گفت: زمان برگزاری این آزمون در روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه امسال و هزینه ثبت نام آن ۱ میلیون ۱۹۰ هزار تومان است.

وی تاکید کرد: جزئیات بیشتر به همراه دفترچه راهنمای ثبت نام و شرایط شرکت کنندگان می‌توانند به سایت شورای عالی (https://hcioe.org) و سایت سازمان سنجش (https://sanjesh.org) مراجعه کنند.

