لزوم شناسایی عوامل خرید و فروش نوزادان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی حقوقی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست با عنوان فرزندخواندگی از دیروز تا فردا در سازمان بهزیستی برگزار شد.

محمدحسین صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه در این جلسه با بیان اینکه برخی فرزند خواندگی‌ها به صورت غیرقانونی و نامناسب در کشور در حال انجام است؛ گفت: قسمتی از موضوعاتی که در این خصوص باید به آن توجه کنیم؛ همین دسته از فرزند خواندگی‌های غیرقانونی است. به همین دلیل لزوم بازنگری در قوانین را باید در دستور کار خود قرار دهیم باید در عین حال که در موضوع فرزند خواندگی، موانع و سختی‌ها را کم می‌کنیم؛ باید تسهیلاتی را به وجود بیاوریم که شرایط فرزند خواندگی را تسهیل کنیم و این روند فرزند خواندگی سرعت بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به قوانین و شرایط افراد برای اعطای فرزند به آن‌ها گفت: برخی از افراد مایل به فرزند خواندگی هستند که شاید تنها یک ملک داشته باشند که آن هم قابل واگذاری نباشد. باید از روش‌های دیگری برای تشخیص صلاحیت فرد برای فرزند خو ان دگی مطمئن شویم.

صادقی با تاکید بر اینکه رویکرد قانون‌گذار نسبت به موضوع فرزند خواندگی توجه به حقوق کودک و سلامت او است؛ گفت: باید اهتمام ویژه‌ای به اجرای قوانین مربوطه داشته باشیم. از جمله تدابیری که در محاکم قضائی باید به آن توجه شود در پرونده افرادی است که در محاکم محکوم می‌شوند. قاضی باید به این موضوع توجه کند که فرد محکوم شده دارای فرزند است یا خیر و قبل از صدور قرار یا اعزام به زندان فرزند فرد محکوم شده تعیین تکلیف شود.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در خصوص مشکلات صدور شناسنامه برای کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست گفت: اگر صاحب‌نظران و دغدغه مندان نقطه نظراتی در خصوص تغییر قوانین موجود دارند با ما مطرح کنند؛ همکاران ما در پزشکی قانونی و ثبت احوال هم نسبت به این مسئله همکاری لازم را خواهند داشت.

مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: شناسایی افرادی که در حوزه خرید و فروش نوزادان فعالیت می‌کنند و به صورت ساختارمند فعال هستند معمولاً توسط گروه‌ها و سازمان‌هایی که با آنان در ارتباطات هستند امکان پذیر است.