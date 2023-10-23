به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی عصر دوشنبه در سخنرانی خود در سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملّی، که به صورت مجازی صورت گرفت، اظهار کرد: زبان و ادب فارسی وام‎دار نثر فاخر و وزین ابوالفضل بیهقی است. تلاش و کوشش برای ارج نهادن به زبان و ادب فارسی و توجه به شعر و نثر، که بیهقی از استوانه‌های وزین آن به شمار می‌رود، اقدامی ستودنی است.

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران بیان کرد: در شرایطی که زبان و ادب فارسی در معرض خطر و تهاجم زبانی از سوی بیگانگان و خارج از مرزها واقع شده، برپایی همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی امری نیکو است و باید از از برگزار کنندگان این برنامه قدردانی کرد.

وی گفت: سرزمین گرانقدر ایران عزیز در جهان به زبان و ادب خویش شناخته می‌شود که در این بین شعر و نثر نقش مهمی دارند و این ۲ بسان گوهرهای ارجمندی هویت خویش را نمودار می‌کنند.

شالویی گفت: همچنین از دانشگاه حکیم سبزواری که شرایط مناسبی را برای برگزاری این همایش فراهم کرده است تا محققان و پژوهشگران پیرامون نثر وزین فارسی گفت‌وگو کرده و سخن و نوشتار خود را عرضه کنند، سپاسگزاری می‌کنیم.