داستان تکراری دپوی برنج در انبارها/ آرزوهایی که محقق نمی شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پاییز رنگ و رخسار طبیعت را زرد و طلایی کرد و با این حال کشاورزان و شالی کاران هنوز درگیر شالی و شالیکاری هستند و برخی از آنان نیز برنج جمع آوری شده کشت دوم را به سمت شالی کوبی‌ها می‌برند.

داستان برنج و شالی چند سالی است که به غصه کشاورزان و شالیکاران تبدیل شده است، پارسال که بخش قابل توجهی از برنج‌ها روی دست کشاورزان ماند و دست آخر با قیمت ناچیز و با دریافت چک آن را به شرکت‌های زنجیره‌ای و واسطه‌ها فروختند. امسال نیز با آنکه کشاورزان و شالی کاران ماههاست محصولات را از مزرعه برداشت کرده‌اند اما هنوز از زیر بار هزینه‌های بالای تولید قامت راست نکرده‌اند.

یک کشاورز روستای نی کلاً که تازه محصول برنج کشت دوم را برداشت کرده و آن را به شالی کوبی برده است، همچنان از بالابودن هزینه نهاده‌ها و کمبود آن گلایه دارد و می‌گوید: برای کشت اول به ازای هر هکتار ۱۵۰ کیلو کود و نهاده شیمیایی دادند اما برای کشت دوم فقط ۵۰ کیلوگرم نهاده داده شد.

علی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نهادهای داده شده به هیچ وجه کفایت نمی‌کند و مجبور شدیم مابقی را از بازار آزاد و با قیمت بالا خریداری کنیم، گفت: انواع نهاده‌ها با قیمت بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر کیسه خریداری کردیم.

وی که اقدام به کشت برنج هاشمی و بی‌نام کرده است، ادامه داد: پخت برنج بی‌نام بهتر از دیگر رقم‌هاست و مشتریان خوبی دارد.

کشاورز دیگری که روزهای پایانی تیرماه اقدام به کشت دوباره برنج کرده بود و در روزهای پایانی مهر آن را برداشت کرده است، یادآور شد: افزایش هزینه‌های کارگری سبب شد تا مزرعه داران رغبتی به استفاده از کارگر نداشته باشند زیرا هزینه‌ها چند برابر می‌شود.

وی که خود را اکبری معرفی کرده است، با بیان اینکه هزینه دستمزد کارگر برای برداشت به بیش از یک میلیون تومان می‌رسد، گفت: از این رو برای برداشت از کمباین استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه هزینه تولید برنج به ازای هر کیلو بالای ۵۰ هزار تومان است، ادامه داد: متأسفانه قیمتی که برای خرید پیشنهاد می‌شود هزینه‌های تولید را تأمین نمی‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های کارگر، کمباین، تراکتور، شالیکوبی و نهاده‌ها بالا است و به عنوان نمونه قیمت سم و کود سه برابر شده در حالی که قیمت برنج به نسبت هزینه‌ها بسیار پایین است.

هرچند قیمت برنج طی سال‌های اخیر افزایش یافته است اما در ازای آن نهاده‌ها چند برابر شده و به اضافه آن، نبود خریدار و دپوی برنج در شالی کوبی‌ها انگیزه کشاورزان را از بین برده است.

کشت قراردادی هم مرهم نشد

اجرای طرح کشت قراردادی برنج هم نتوانست مرهمی بر رنج‌های شالی کار باشد و با آنکه تاکید زیادی شده بود تا به دلیل کم آبی از کشت دوم برنج خودداری شود امابه اعتقاد کشاورزان کشت دوم تا حدودی می‌تواند هزینه‌های ناشی ازشالی کاری را جبران کند.

یک شالیکار آملی با عنوان اینکه شالیکاران به وعده‌های مسئولان دلگرم هستند، گفت: برنج کاری دارای هزینه زیادی است و بدون حمایت دولت و مسئولان کشاورز نمی‌تواند آن را تأمین کند.

محمد غلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه بسیاری از کشاورزان برای تأمین هزینه‌ها از بانک‌ها وام گرفتند، افزود: اکنون سررسید وام رسیده و هنوز محصولات آنها به فروش نرسیده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: هزینه تراکتور به ازای هر هکتار ۴ میلیون تومان است و در مجموعه هر هکتار شالیزار بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و کشاورز باید با فروش محصولات آن را تأمین کند.

پای هلدینگ ها برای خرید و صادرات باز شد

بازار پرنوسان برنج و دپوی مقادیر قابل توجهی برنج در شالیکوبی ها و انبارها سبب شده تا متولیان امر با انجمن واردکنندگان و هلدینگ ها برای خرید برنج از کشاورزان برنامه ریزی داشته باشند.

محمد جعفری معاون توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نشست با مدیران شرکت صنایع غذایی گلستان برای صادرات برنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس افزود: برای بازار پایدار برنج توافق‌هایی با این شرکت صورت گرفته است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر همچنین اجرای کشت قراردادی را از دیگر طرح‌ها برای حمایت از کشاورزان و شالیکاران بیان کرد وگفت: با بهره گیری از ظرفیت هلدینگ ها می‌توان بازار برنج استان را متحول کرد.

وی برنج مازندران را به دلیل کیفیت، طعم و عطر بی نظیر برای صادرات مناسب دانست و گفت: از سوی دیگر خرید توافقی برنج محلی نیز در استان انجام می‌شود.

تیغ برنده واردات برنج

واردات بی رویه نیز هرساله بر تولید داخلی و برنج لطمه می‌زند و طبق آمار و ارقام‌های ارائه شده از سوی برخی مسئولان امسال بیش از ۹۰۰ هزار تن برنج مازاد وارد شده است.

منصورعلی زارعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ترویج کشت ارقام محلی و طارم در استان از دولت خواست تا از توزیع برنج وارداتی در زمان برداشت محصول پرهیز کند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر واردات بی رویه را از جمله مشکلات فراروی بیان کرد و گفت: سالانه مقادیر قابل توجهی برنج مازاد نیاز وارد می‌شود در حالی که دولت باید برنج را از کشاورز خریداری کند زیرا وقتی برنج وارد بازار می‌شود نباید قیمت فروش از هزینه تولید کمتر باشد.

بیش از ۲۱۵ هزار هکتار شالیزار در مازندران وجود دارد و سالانه یک میلیون تن انواع برنج در آن تولید می‌شود.