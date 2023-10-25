اردبیل ایستگاه پایانی توزیع جهیزیه پویش «مهرمهدوی» است

حامد رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پویش «مهرمهدوی» در ماه ربیع‌الاول از عید بیعت تا ولادت حضرت رسول (ص) با همراهی مردم و جذب مشارکت‌های مردمی آغاز شد و حدود ۷۰ سری جهیزیه برای استان‌های مختلف تأمین، تهیه و توزیع شد.

وی افزود: پویش مهرمهدوی با حمایت خیرین و کمک‌های مردمی تاکنون در استان‌های گلستان، کرمان و خراسان جنوبی اجرا شده که اردبیل ایستگاه پایانی این پویش است و ۷۰ زوج جوان به کمک خیران در این طرح مورد حمایت قرار گرفتند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل خاطرنشان کرد: از این تعداد ۳۰ سری جهیزیه با همکاری اداره کل بهزیستی اردبیل در مراسمی به مددجویان اهدا خواهد شد.

رضایی ادامه داد: در تمام استان‌ها مراسم جشن جهیزیه برای نوعروسان برگزار شد و قرعه‌کشی کمک هزینه مشهد نیز برای زوج‌های جوان برگزار شد تا زندگی مشترک خود را با زیارت امام هشتم آغاز کنند.

وی با بیان اینکه این مراسم در استان اردبیل نیز برگزار می‌شود و به تعدادی از زوجین کمک هزینه سفر به مشهد تقدیم خواهد شد، گفت: میزان مشارکت در هر سری جهیزیه بین ۱۰ تا ۳۵ میلیون تومان بوده است که اقلام اساسی لوازم خانگی تقدیم زوج‌های جوان شد.