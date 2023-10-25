تعداد شهدای فلسطینی از شش هزار تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین دقایقی قبل گزارش داد که تنها طی ساعات گذشته دست کم ۱۰۰ فلسطینی در جریان حملات وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به شهادت رسیده اند.

بر اساس این گزارش، با شهادت این فلسطینی‌ها، تعداد شهدای فلسطینی از شش هزار تن عبور کرده است. شرایط بهداشتی در نوار غزه نیز فاجعه بار است. در جریان این حملات تاکنون حدود ۲۰ هزار تن نیز زخمی شده اند.

المیادین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست در حملات هوایی خود تاکنون بیش از ۴۰ مسجد را تخریب کرده اند.

فلسطین الیوم نیز گزارش داد: جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز چهارشنبه تعدادی از نانوایی‌ها و منازل و زیرساخت‌های مسکونی در نوار غزه را بمباران کردند.

این جنگنده‌ها مانند روزهای قبل مساجد نوار غزه را هدف قرار دادند به طوریکه در جدیدترین حملات آنها، مسجد حطین واقع در خیابان الجلاء تخریب شد.

حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه طی شب گذشته متوقف نشده و اشغالگران یک جنایت جدید در اردوگاه المغازی در غزه مرتکب شدند.

آنها شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را نیز برای چندمین بار پیاپی بمباران کردند. شهر خانیونس در جنوب غزه نیز هدف حملات هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در جریان حملات هوایی اشغالگران به جبالیا، تل الهواء، اردوگاه النصیرات و خانیونس دست کم ۱۶ فلسطینی به شهادت رسیدند.