تداوم بمباران غزه/ شماری دیگر به شهادت رسیدند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی که تعداد شهدای فلسطینی به رقم شش هزار نفر نزدیک می‌شود نیروهای مقاومت فلسطین از آمادگی خود برای مبارزه با دشمن صهیونیستی در هر مکان و شرایطی خبر دادند.

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آنروا: سوخت نرسد اقدامات بشردوستانه را کاهش می دهیم

آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که ۳ نفر دیگر از کارکنان این سازمان بین‌المللی در نتیجه بمباران نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی کشته شده‌اند و بدین ترتیب تعداد کارکنان کشته‌شده آنروا در نوار غزه از هفتم اکتبر تاکنون به ۳۸ نفر رسیده است.

آژانس آنروا تاکید کرد: اگر سوخت‌رسانی انجام نشود، ناچار خواهیم شد که اقدامات انسان‌دوستانه خود را کاهش دهیم و حتی در برخی موارد این اقدامات را در تمامی نقاط نوار غزه متوقف کنیم. ۲۴ ساعت آینده در نوار غزه بسیار دشوار خواهد بود.

این نهاد بین‌المللی بیان کرد: یکی از مدارس وابسته به آنروا در رفح که ۴۶۰۰ آواره فلسطینی را در خود جای می‌داد بر اثر بمباران از سوی اسراییل آسیب‌های جانبی شدیدی دیده است.

از سوی دیگر سخنگوی سازمان‌های امدادی غزه گفت: به دلیل بمباران‌هایی که اسراییل انجام می‌دهد، عملیات خارج‌نمودن پیکرهای شهدا از زیر آوار با سختی روبروست.

وی در ادامه افزود: تمامی خانه‌هایی که در غزه از سوی اشغالگران مورد هدف قرار می‌گیرند، دارای ساکن هستند.

شهادت شماری دیگر از ساکنان غزه

وزارت امور داخلی غزه اعلام کرد که در جدیدترین جنایت صهیونیست‌ها، تقاطع خیابان‌های الجلا و الیرموک و یک ساختمان مسکونی واقع در این منطقه توسط ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد که در نتیجه آن دست‌کم ۲۶ فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز زخمی شدند.

منابع خبری گزارش دادند که پیکر شهدای فلسطینی که بر اثر این حادثه به فیض شهادت نایل آمده‌اند در سطح خیابان‌های غزه به چشم می‌خورد.

تداوم بمباران غزه

علاوه بر این جنگنده‌های ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی مناطق شمالی نوار غزه را بمباران کردند.

همچنین اطراف میدان الدحدوح واقع در جنوب نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.

یک خانه مسکونی در غرب خان یونس نیز توسط جنایتکاران صهیونیست بمباران شد و چندین فلسطینی به شهادت رسیده یا زخمی شدند.

خبرنگار المیادین نیز گزارش داد: چندین فلسطینی در نتیجه بمباران برخی خانه‌ها در اردوگاه البریج واقع در مرکز نوار غزه توسط جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند یا زخمی شدند.

دمشق: رژیم فاشیست اسرائیل به دنبال تحمیل اسراییل بزرگ به دیگران است

وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به غزه را نشانگر این موضوع دانست که این رژیم فاشیستی اسرائیل است که تلاش دارد گستره جنگ را به حمله به غیرنظامیان بکشاند.

وزارت خارجه سوریه تاکید کرد: تنها هدف فاشیسم اسرائیلی آن است که آن چه اسراییل بزرگ خوانده می‌شود را به دیگران تحمیل کند و هرگونه تلاش بین‌المللی برای پایان‌دادن به اشغال اراضی کشورهای عربی از سوی اشغالگران صهیونیست را از بین ببرد.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: رژیم صهیونیستی در راستای اجرای سیاست‌های خود جهت گسترش حملات و جنایات خود در فلسطین و خارج از آن، تجاوز جدیدی را به خاک سوریه انجام داد. این حمله، چهارمین حمله‌ای است که طی ۱۰ روز اخیر از سوی این رژیم به اراضی سوریه انجام می‌شود.

این نهاد سوری در ادامه اعلام کرد: مثل روز روشن است که با وجود کشتار هزاران فلسطینی از جمله دست‌کم ۲۰۰۰ کودک، عطش اسرائیل برای افزایش ریختن خون فلسطینیان و مردم سوریه از بین نرفته است. اسرائیل از تخریب خانه‌ها و ساختمان‌های فلسطینیان روی سر ساکنان غیرنظامی آن در نوار غزه و کرانه باختری نیز سیراب نشده است.

وزارت خارجه سوریه در ادامه تصریح کرد: داستان‌سرایی شبانه‌روزی غرب در رابطه با ادعای حق اسرائیل در دفاع از خود به هیچ قانونی مستند نیست و تنها با هدف تشویق اسرائیل برای کشتار بیشتر فلسطینیان و کوچاندن اجباری آنان از اراضی خود انجام می‌شود.

در این بیانیه آمده است: سوریه بارها به اسرائیل نسبت به پیامدهای ادامه حملات هشدار داده، مسئولیت تهدید صلح و امنیت منطقه و جهان را متوجه این رژیم و هم‌پیمانان آن در غرب دانسته و بر ضرورت مجازات مرتکبان این حملات و تضمین عدم فرار مجرمان اسرائیلی از مجازات تاکید کرده است.

هدف قرار گرفتن پادگان برانیت از سوی حزب الله

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که پادگان برانیت را هدف قرار داده است. همچنین مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن مواضع نظامیان صهیونیست در خربه المنار خبر داد.

اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان اعلام کرد: رزمندگان حزب الله در ساعت ۱۲:۴۵ بعد از ظهر امروز چهارشنبه یک تانک رژیم صهیونیستی را در پادگان آویویم با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار دادند.

همزمان اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله از شهادت محمود احمد درویش از رزمندگان حزب الله خبر داد.

از سوی دیگر رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم، اراضی لبنان را در واکنش به حملات به شهرک کریات شمونه گلوله باران کرده است.

منابع عبری زبان از انفجار در شهرک کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند و اعلام کردند که چهار موشک از لبنان شلیک شده و به کریات شمونه اصابت کرده است.

همزمان خبرنگار المنار از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک المطله خبر داد.

منابع خبری اعلام کردند که یک گلوله دودزا از سوی رژیم صهیونیستی به دیوار مقر فرماندهی یونیفل در الناقوره شلیک کردند.

خبرنگار المنار اعلام کرد که توپخانه رژیم صهیویستی ۱۲ گلوله به مناطق کفرکلا و دیر میماس در جنوب لبنان شلیک کرده است.

ازسرگیری بمباران شدید غزه / شمار شهدای خبرنگار به ۲۳ نفر رسید

منابع فلسطینی ضمن اعلام ازسرگیری بمباران شدید نوار غزه از سوی جنگنده های صهیونیستی، از افزایش شمار شهدای خبرنگار در این باریکه خبر دادند.

خبرنگار شبکه الجزیره در نوار غزه دقایقی پیش از ازسرگیری بمباران شدید غزه از سوی جنگنده های صهیونیستی در شرایط کنونی خبر داد. از سوی دیگر، منابع فلسطینی از افزایش شمار شهدای خبرنگار در غزه به ۲۳ نفر خبر دادند. بنابر این گزارش، کشتار هدفمند خبرنگاران و اصحاب رسانه در نوار غزه در کنار قتل عام کودکان و زنان همچنان ادامه دارد و امروز جنگنده‌های صهیونیستی منزل جمال الفقعاوی از خبرنگاران فلسطینی را در خانیونس بمباران کرده و او و خانواده‌اش را به شهادت رساندند. با شهادت الفقعاوی، تعداد شهدای خبرنگار در جنگ اخیر علیه نوار غزه به ۲۳ نفر افزایش یافت.

کشتار در غزه از «سربرنیتسا» فراتر رفت

یک مرکز حقوق بشری از عمق وحشی‌گری صهیونیستها علیه ساکنان غزه پرده برداشت.

به گزارش الجزیره، مرکز حقوق بشری اروپا-مدیترانه ابعاد جدیدی از توحش رژیم صهیونیستی در غزه آشکار کرد. بر اساس گزارش این مرکز، شمار شهیدان و مفقودان حملات متوالی رژیم صهیونیستی به غزه از شمار قربانیان کشتار جمعی در سربرنیستا به دست صرب‌ها در بوسنی و هرزگوین بیشتر شده است. این مرکز اعلام کرد: شمار فلسطینی‌های جان باخته و آنانی که بر اثر حملات اسرائیل به غزه زیر آوار مانده‌اند از شمار قربانیان کشتار جمعی سربرنیستا عبور کرده است. طبق آمار این مرکز حقوق بشری، تا به امروز ۶ هزار و ۷۳۴ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که دو هزار ۸۱۳ نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. این مرکز پیش بینی کرد که حداقل ۱۷۵۵ نفر هم زیر آوار جان باخته باشند که به این ترتیب، شمار قربانیان به هشت هزار ۴۸۹ نفر رسیده است. لازم به ذکر است که سربرنیستا شهری در بوسنی و هرزگوین است که در سال ۱۹۹۵ شاهد کشتاری بود که بدترین کشتار پس از جنگ جهانی دوم در اروپا محسوب می‌شود که طی آن هشت هزار ۳۷۲ نفر قربانی شدند.

سفر «ماکرون» به مصر و اردن

رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود از مصر و اردن نیز دیدن خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی دویچه وله، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه امروز چهارشنبه برای دیدار با مقامات مصر به قاهره رفته و با عبدالفتاح السیسی، همتای مصری خود دیدار و گفتگو می‌ کند. بر اساس اعلام این رسانه، دفتر ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه ای در این باره خبر داد که ماکرون دیروز در سرزمین های اشغالی، دیدار از اردن را نیز در برنامه خود قرار داده است. رئیس جمهور فرانسه که برای دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی به تل‌آویو رفته بود، ادعا کرده بود که «برای بازگرداندن امنیت و ثبات به اسرائیل و منطقه» تمام تلاش خود را انجام خواهد داد. رئیس جمهور فرانسه بدون اشاره به جنایت‌های هر روزه و چند دهه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین عملیات بزرگ و انتقام‌جویانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی را «حمله تروریستی» خواند و در این‌باره مدعی شد: حمله تروریستی ۷ اکتبر به اسرائیل شوک و غافل‌گیری بزرگی برای فرانسه و جهان بود.

حمله موشکی قسام به ایلات / طنین آژیر خطر در پایگاه هوایی عوفدا

منابع عبری دقایقی پیش از شنیده شدن صدای انفجاری قوی در شهر بندری ایلات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری دقایقی پیش از شنیده شدن صدای انفجاری قوی در شهر بندری ایلات خبر دادند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد که به نظر می‌رسد این انفجار ناشی از پرتاب موشک از غزه باشد. گردان‌های قسام نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به بمباران مناطق مسکونی در غزه و کشتار غیرنظامیان، شهر ایلات را با موشک عیاش ۲۵۰ هدف قرار داده است. پس از این رخداد منابع عبری گزارش دادند که آژیرهای خطر در پایگاه هوایی عوفدا در شمال ایلات به صدا درآمده است.

آمار جدید شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت غزه با اشاره به فروپاشی نظام بهداشت و درمان در غزه و درخواست اقدام فوری جامعه جهانی، از افزایش شمار شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی هم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه از ناپدید شدن ۱۶۰۰ نفر از جمله ۹۰۰ کودک که همچنان زیر آوار هستند، خبر داد. همچنین وزارت بهداشت غزه از افزایش آمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه به ۶ هزار ۵۴۶ نفر خبر داد که دو هزار و ۷۰۴ نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت: جامعه جهانی به هشدارهای ما درباره توقف فعالیت بیمارستانها در غزه توجه نمی‌کند. سیستم بهداشت و درمان فروپاشیده است و علت آن هم بمباران یا نبود کادر درمانی و لوازم پزشکی است. وی بیان کرد: ما خواهان اقدام فوری هستیم. طی ۴۸ ساعت گذشته ۷۵۶ نفر شهید شده اند که در میان آنها ۳۴۴ کودک به چشم می‌خورند.

نیویورک‌تایمز: فلسطینی‌ها عامل انفجار بیمارستان «المعمدانی» نیستند

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که بررسی شواهد ارتش اسرائیل برای متهم‌کردن نیروهای فلسطینی در انفجار بیمارستان المعمدانی نشان می‌دهد، این تراژدی انسانی کار فلسطینی‌ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تحقیقاتی درباره تراژدی بمباران بیمارستان معمدانی در شهر غزه انجام داده که نشان می‌دهد برخلاف ادعای رژیم صهیونیستی عامل انفجار راکت‌های عمل‌نکرده مقاومت نیست، بلکه راکت‌هایی که در تصویر اسناد و شواهد ارتش اسرائیل دیده می‌شود اساساً نه از مواضع گروه‌های مقاومت که از اراضی اشغالی شلیک شده‌اند.

حمله موشکی جدید قسام به حیفا / عملیات جدید از لبنان به «آویویم»

حملات موشکی مقاومت فلسطین و لبنان به صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد.

گردانهای قسام اعلام کردند که با موشک آر ۱۶۰ و در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، حیفای اشغالی را هدف قرار داده است. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک موشک از غزه شلیک شده و در آسمان منطقه جبال الکرمل در نزدیکی حیفا منفجر شده است. از سوی دیگر در جبهه جنوب لبنان هم رادیو رژیم صهیونیستی از شلیک موشک ضدتانک از لبنان به نزدیکی آویویم خبر داد. رسانه های رژیم صهیونیستی هم از بسته شدن محورهای متعدد اطراف منطقه آویویم در شمال فلسطین اشغالی به دنبال حادثه امنیتی خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که موشکی از لبنان به تانکی در آویویم اصابت کرده است. همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از حملات توپخانه ای به محلی که موشک از آنجا شلیک شده است، هم خبر داد.

شاه اردن: جامعه جهانی به تل آویو فشار آورد

شاه اردن درباره تحولات غزه گفت: ما از جامعه جهانی می خواهیم که برای فشار بر تل آویو اقدام عاجلی به عمل آورد تا جنگ متوقف و محاصره غزه برداشته شود. عبدالله دوم پادشاه اردن به موضع گیری درباره تحولات غزه پرداخت.

شاه اردن خطاب به امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت: توقف جنگ علیه غزه ضرورت است و دنیا باید فوراً به حرکت درآید. عبدالله دوم همچنین بیان کرد: ما از جامعه جهانی می خواهیم که برای فشار بر تل آویو اقدام عاجلی به عمل آورد تا جنگ متوقف و محاصره غزه برداشته شود. روز یکشنبه هم عبدالله دوم، پادشاه اردن هشدار داد که ادامه جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه منجر به انفجار اوضاع در تمام منطقه خواهد شد. عبدالله دوم بر ضرورت تحرک جامعه بین المللی برای تحت فشار گذاشتن رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنگ در غزه، حفاظت از غیرنظامیان و شکستن محاصره تاکید کرده بود.این اظهارات عبدالله دوم در جریان دیدار وی با ژنرال جوی مارتین سامپسون، مشاور ارشد رئیس ستاد دفاع انگلیس در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ الحسینیه بیان شده بود.

موضع‌گیری جدید قطر درباره غزه

سخنگوی وزارت خارجه قطر به موضع گیری درباره تحولات غزه پرداخت.

ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: حمله به غیرنظامیان قابل قبول نیست. وی افزود: ما بر ضرورت حمایت از جان غیرنظامیان و پرهیز از مجازات جمعی تاکید کردیم. سخنگوی وزارت خارجه قطر در ادامه تاکید کرد: ما با ترکیه هماهنگ هستیم و مواضع ما در قبال این بحران همسو است. این در حالی است که شب گذشته در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل که درباره تحولات فلسطین و لزوم دستیابی به یک آتش بس برگزار شده بود، نماینده قطر در سازمان ملل گفت: ادامه حملات اسرائیل به غزه پیامدهای خطرناکی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت و بر اهمیت همکاری به منظور مهار خشونت و درگیری‌ها تاکید داریم. قطر کانال‌های ارتباطی خود را با تمامی طرف‌ها باز نگه داشته است، هرچند بیانیه امروز اسرائیل در رابطه با سیاسی‌سازی حمایت انسانی قطر به غزه را محکوم می‌کنیم. قطر مصمم به ارسال کمک‌های بشردوستانه فوری به مردم غزه است.

وزارت بهداشت فلسطین: بیمارستان‌های غزه قادر به خدمات‌رسانی نیستند

وزارت بهداشت فلسطین درباره وضعیت بحرانی بیمارستان ها در غزه و از بین رفتن ساختارهای بهداشتی در این باریکه هشدار داد.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد: بیمارستان‌های ما باز هستند اما به سبب اتمام سوخت قادر به ارائه هیچگونه خدماتی نیستند. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین افزود: هیچ بیمارستانی در غزه قادر به ارائه خدمات پزشکی به مجروحان حمله به غزه نیست. وی افزود: دستکم ۷ هزار بیمار و مجروح در بیمارستان‌های غزه با خطر مرگ مواجه هستند. در تحولی دیگر، شبکه العربی اعلام کرد که پنجمین کاروان کمک‌های بشردوستانه در گذرگاه رفح منتظر انجام کارهای نهایی برای ورود به نوار غزه است.



اردوغان: حماس نه سازمانی تروریستی که جنبشی آزادی‌بخش است

رئیس‌جمهور ترکیه با انتقاد شدید از کشتار مردم غزه در بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی تأکید کرد که حماس نه یک گروه تروریستی بلکه یک جنبش آزادی‌بخش است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با انتقاد شدید از کشتار مردم فلسطین در غزه اعلام کرد که اسرائیل از ۷ اکتبر (۱۵ مهر) وحشیانه ترین حملات تاریخ را انجام داده و بیشتر کشته‌شدگان کودک هستند. وی دراین‌باره گفت: ما به اسرائیل حسن‌نیت داشتیم، اما آنها از حسن نیت ما سوء استفاده کردند و من سفرم به اسرائیل را لغو کردم. اردوغان با بیان اینکه «ما نمی‌توانیم کشتار کودکان توسط اسرائیل را تحمل کنیم» افزود: زمان آن فرا رسیده که با کسانی که زنان و کودکان را می کشند به صراحت صحبت کنیم. حماس یک سازمان تروریستی نیست، بلکه یک جنبش آزادیبخش است که سرزمین و مردمش را نجات می‌دهد رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد که «اسرائیل نمی‌تواند به این راه ادامه دهد حتی اگر آمریکا و غرب در کنار آن بایستند. در جنگ اوکراین همه دنیا علیه این جنگ به تکاپو افتادند و امروز چشمشان را بر آنچه در غزه می‌گذرد می‌بندند.»

انتقاد وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی از عملکرد مقامات نظامی

«موشه یعالون» وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد: من از ابتدای آغاز جنگ شاهد یک خلأ در نحوه عملکرد کابینه بودم.

وی در ادامه اذعان کرد: رییس ستاد مشترک ارتش اسراییل و رییس شاخه اطلاعات نظامی در اجرای وظایف خود خلال تحولات کنونی در غزه شکست خورده اند.

یعالون تصریح کرد: «گال هرش» مسئول پرونده اسرای اسراییلی تجربه کافی برای پیگیری این موارد را ندارد.

وی اضافه کرد: اگر از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل برای همکاری در خصوص تحولات غزه دعوت شوم به وی می گویم؛ من می آیم، تو هم به خانه ات برو.

یعالون پیش از این تاکید کرده بود: من مخالف عملیات زمینی در نوار غزه هستیم. باید شرایط کنونی قبل از آنکه هزینه‌های بیشتری بپردازیم متوقف شود.

وی در ادامه افزود: من از اینکه وارد عملیات «الجرف الصلب» در سال ۲۰۱۴ شدیم پشیمان هستم. هیچ راهکار جادویی برای از بین بردن حماس وجود ندارد.

هشدار آنروا درباره وضعیت بحرانی غزه / بیش از یک میلیون نفر آواره

سخنگوی آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل در گفتگو با شبکه العربی تاکید کرد: تنها چند ساعت دیگر تا اتمام سوخت ذخیره باقی مانده است، اگر سوخت به اتمام برسد و ژنراتورهای بیمارستان‌ها خاموش شود، زندگی در غزه متوقف خواهد شد.

وی افزود: اوضاع به شکل بی‌سابقه‌ای رو به وخامت می‌رود. بیش از یک میلیون نفر در غزه خانه‌های خود را ترک کرده و آواره هستند. این در حالی است که قبل از آغاز جنگ روزانه ۵۰۰ کامیون کمک وارد غزه می‌شد.

وی تصریح کرد: مراکز اسکان آوارگان در غزه ۴ برابر بیشتر از گنجایش خود پذیرای افراد آواره و بی‌سرپناه بودند و افراد زیادی هم مجبورند در خیابان‌ها بخوابند.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.

خشم تل‌آویو از سخنان دبیرکل سازمان ملل درباره غزه

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به سخنان «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت در خصوص غزه واکنش نشان داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: سخنان گوترش تعجب آور بوده و باعث برانگیخته شدن خشم تل آویو شده است. این سخنان به مثابه لکه ننگی بر پیشانی گوترش و سازمان ملل خواهد بود!

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اضافه کرد: سخنان گوترش بیانگر موضع جانبدارانه علیه تل آویو و توجیه کننده عملیات ۷ اکتبر است. وی باید از این سخنان و مواضع خود عقب نشینی کرده و به خاطر ناراحت کردن اسرائیلی‌ها عذرخواهی کند!

رادیو رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد: تل آویو موضوع اعطای مجوز ورود به کارمندان سازمان ملل بعد از سخنان گوترش را بررسی می‌کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه در نشست شورای امنیت درباره غزه در سخنانی تصریح کرد: خوشبختانه بالاخره برخی کمک‌ها وارد غزه شدند، اما قطره‌ای در دریایی هستند که مورد نیاز است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره ادامه داد: حفاظت از غیرنظامیان به معنای دستور تخلیه بیش از یک میلیون نفر به جنوب (غزه) و ادامه بمباران جنوب نیست. من عمیقاً نگران نقض آشکار قوانین بین المللی هستم که در غزه شاهد آن هستیم.

گوترش گفت: اوضاع در خاورمیانه (غرب آسیا) رو به وخامت است و جنگ در غزه ممکن است به منطقه گسترش یابد. کشتن غیرنظامیان توجیهی ندارد. حمله حماس بی‌دلیل نبوده و مردم فلسطین با محاصره‌ای شدید مواجه هستند. روند شهرک سازی سرزمین‌های فلسطینی را می بلعد و آرمان‌های فلسطینیان را نابود می‌کند. حملات بی امان و بمباران شدید (رژیم) اسرائیل علیه غزه به‌طور نگران کننده‌ای ادامه دارد.

این مقام سازمان ملل افزود: ۳۵ نفر از کارکنان آژانس سازمان ملل «آنروا» در غزه کشته شدند که این اقدام را محکوم می‌کنیم. نقض گسترده قوانین بین المللی در غزه را شاهد هستیم. کمک‌های بشردوستانه رسانده شده به غزه ناچیز است و باید بی محدودیت به غزه کمک رسانی شود. فراخوان‌ها برای برقراری آتش‌بس انسان دوستانه فوری را تجدید می‌کنم. فلسطینی‌ها حق دارند آرمان‌های خود را برای داشتن کشوری مستقل محقق کنند.

ایهود اولمرت خواستار برکناری نتانیاهو شد / محافل عبری: زمام امور دست حماس است

«ایهود اولمرت» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو عبری زبان ۱۰۳ اف ام تاکید کرد که بزرگ‌ترین مشکل و معضلی که تل آویو اکنون با آن مواجه است، مساله اسرا یا موضوع غزه نیست، بلکه ضرورت کنار زدن نتانیاهو و انتخاب فردی دیگر بجای اوست.

اولمرت تاکید کرد که منطقی و عاقلانه نیست یک شخص نالایق زمام امور را بدست گیرد و این مساله از هر چیزی دیگری مهم‌تر است.

روزنامه عبری یسرائیل هایوم نیز امروز در گزارشی نوشت: صراحتاً باید اذعان کنیم که این حماس است اکنون زمام امور را بدست دارد و اوضاع را پیش می‌برد.

در ادامه این گزارش آمده است: تمامی اقدامات این جنبش برنامه‌ریزی شده و هدفمند است، از فشار بر تل آویو در قضیه اسرا گرفته تا حملات موشکی هدفمند و ناامن نگه داشتن شهرک‌ها و شهرهای ما!

رایزنی رهبران حماس و جهاد با «سیدحسن نصرالله» درباره فلسطین

سید «حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان با «زیاد نخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و «صالح العاروری» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، سید حسن نصرالله و رهبران حماس و جهاد اسلامی در این دیدار در خصوص آخرین تحولات مربوط به عملیات طوفان الاقصی و اوضاع نوار غزه بحث و تبادل نظر کردند.

آنها همچنین اوضاع جبهه شمالی و درگیری‌های جاری در مرزهای لبنان با اراضی اشغالی را بررسی کردند.

در این دیدار در خصوص مواضع بین المللی و منطقه‌ای اتخاذ شده و اقداماتی که محور مقاومت باید در مرحله حساس کنونی اتخاذ کند رایزنی شد.

شرکت کنندگان در این نشست در خصوص راه‌های تحقق پیروزی واقعی مقاومت در نوار غزه و فلسطین و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این منطقه و کرانه باختری بحث و تبادل نظر کردند.

سید حسن نصرالله، زیاد نخاله و صالح العاروری بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ها و پیگیری‌های مداوم و روزانه تحولات تاکید کردند.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین با ارسال پیامی خطاب به نهادهای رسانه‌ای این حزب، خواهان نام گذاری شهدایی که از تاریخ هفت اکتبر (آغاز عملیات طوفان الاقصی) تاکنون به شهادت رسیده اند به «شهدای راه قدس» شد.

دبیرکل حزب الله لبنان در این دیدار تاکید کرد که نام گذاری «شهدای راه قدس» در چارچوب واقعیت نبرد کنونی با دشمن صهیونیستی صورت می‌گیرد.

شمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۱ نفر رسید / بازداشت ۵۸ فلسطینی

«سائد الحلبی» خبرنگار شبکه ماهواره‌ای الاقصی در بمباران خانه‌اش در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه به شهادت رسید.

از آغاز نبرد طوفان الاقصی در غزه تاکنون ۲۱ خبرنگار در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این منطقه شهید شدند.

بازداشت ۵۸ فلسطینی در کرانه باختری

نظامیان اشغالگر صهیونیست در حملات بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری ۵۸ فلسطینی را بازداشت کردند.

در این حملات ۵ فلسطینی هم به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

تخریب یک مسجد و بمباران نانوایی‌ها و منازل مسکونی غزه

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز چهارشنبه تعدادی از نانوایی‌ها و منازل و زیرساخت‌های مسکونی در نوار غزه را بمباران کردند.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مانند روزهای قبل مساجد نوار غزه را هدف قرار دادند به طوری که در جدیدترین حملات آنها، مسجد حطین واقع در خیابان الجلاء تخریب شد.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که تعداد شهدای فلسطینی در نوار غزه از آغاز بمباران این منطقه توسط جنگنده‌های صهیونیست تاکنون به شش هزار تن نزدیک شده و حدود ۲۰ هزار تن نیز زخمی شده‌اند.

حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه طی شب گذشته متوقف نشده و اشغالگران یک جنایت جدید در اردوگاه المغازی در غزه مرتکب شدند.

آنها شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را نیز برای چندمین بار پیاپی بمباران کردند. شهر خانیونس در جنوب غزه نیز هدف حملات هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در جریان حملات هوایی اشغالگران به جبالیا، تل الهواء، اردوگاه النصیرات و خانیونس دست کم ۱۶ فلسطینی به شهادت رسیدند.

نبرد سنگین جوانان کرانه باختری با نظامیان صهیونیست

نظامیان صهیونیست بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله طولکرم و اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی یورش بردند.

جوانان فلسطینی با بمب‌های دستی خود در برابر اشغالگران صهیونیست که به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی حمله کردند ایستادند و با این عناصر صهیونیست مقابله کردند.

با شهادت یک جوان فلسطینی در طولکرم طی ساعات قبل تعداد شهدای فلسطینی در کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۱۰۰ تن رسید.

مقاومت فلسطین: آماده‌ایم و غافلگیری‌های زیادی داریم

از سوی دیگر شبکه المیادین به نقل از نیروهای گردان جنین وابسته به سرایا القدس گزارش داد: ما به برادران مقاوم خود در نوار غزه که با خون خود زیباترین حماسه‌ها را در برابر سرکشان، رقم زده‌اند درود می‌فرستیم.

این نیروها تاکید کردند: اعضای گردان جنین یک عملیات منحصر به فرد انجام داده و سلاح جدیدی را که برای نبرد با دشمن صهیونیستی متناسب بوده وارد کارزار کرده‌اند. در جریان این عملیات تعدادی از عناصر دشمن صهیونیستی به هلاکت رسیده یا زخمی شده‌اند.

گردان جنین تصریح کرد: ما آمادگی خود را برای مقابله با دشمن صهیونیستی در هر زمان و تحت هر شرایطی اعلام می‌کنیم. غافلگیری‌های زیادی برای دشمن داریم.

این نیروها اضافه کردند: استفاده از جنگنده‌ها توسط عناصر دشمن در جریان رویارویی مستقیم با نیروها و رزمندگان ما دلیل آشکاری برای ترس نظامیان صهیونیست است.

گردان طوباس وابسته به نیروهای سرایا القدس نیز اعلام کرد: رزمندگان قهرمان ما به مبارزه با نظامیان صهیونیست که به طوباس یورش برده‌اند ادامه می‌دهند.

این گردان تاکید کرد: رزمندگان ما مستقیماً وارد درگیری‌های سنگین و خشونت باری با عناصر پیاده نظام صهیونیست در چهارراه طمون و تیاسر شدند.

نیروهای گردان طوباس اضافه کردند: در جریان این درگیری‌ها یک بولدزر نظامی دشمن در محور تیاسر گلوله باران و با اصابت نارنجک منهدم شد.

وحشت صهیونیست‌ها از تکرار شکست اطلاعاتی این بار مقابل حزب الله

از سوی دیگر رسانه‌های صهیونیستی به ترس و وحشت در این رژیم نسبت به عملکرد حزب الله اذعان کردند.

این رسانه‌ها گزارش دادند: کسی در اسرائیل نمی‌تواند گام‌های بعدی حزب الله را پیش بینی کند چرا که ترس آن وجود دارد که مانند عملیات طوفان الاقصی در جنوب، شاهد یک شکست اطلاعاتی باشیم.