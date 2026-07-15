تداوم جنایات اشغالگران؛ حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دیرالبلح

به گزارش خبر گزاری مهر، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که درحمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به یک واحد مسکونی در شهر دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه ، ۳ شهروند فلسطینی شهید شدند و عده ای دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

این حمله جنایت‌بار که منجر به تخریب این منزل و آسیب دیدن مناطق اطراف شد، در چارچوب تلاش‌های بیهوده دشمن برای شکستن اراده مقاومت از طریق هدف قرار دادن غیرنظامیان صورت گرفته است.

رژیم صهیونیستی با استمرار بمباران کورکورانه مناطق مسکونی غزه، بار دیگر خوی ضدانسانی خود را به جهانیان ثابت کرد.