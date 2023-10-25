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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲

حاکمیت سایبری در خارج از کشور-۴۱۶

ایالت‌های آمریکا از اینستاگرام شکایت کردند

ایالت‌های آمریکا از اینستاگرام شکایت کردند

چند ایالت آمریکا از شرکت متاپلتفرمز و واحد اینستاگرام آن شکایت و آنها را متهم کرده‌اند با اعتیادآورکردن پلتفرم‌هایشان به بحران سلامت روان کاربران جوان دامن زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در شکایتی که روز گذشته ثبت شده، دادستان‌های کل ۳۳ ایالت از جمله کالیفرنیا و نیویورک اعلام کردند متا مکررا مردم را درباره خطرات پلتفرم‌هایش گمراه کرده و با اطلاع کامل از این امر نوجوانان و کودکان را به سمت استفاده اعتیادآور از شبکه‌های اجتماعی سوق داده‌اند.

در شکایتی که در دادگاه اوکلند واقع در ایالت کالیفرنیا ثبت شده، آمده‌است: متا قدرت و فناوری‌های بی سابقه را برای تهییج، تشویق و در نهایت به تله انداختن جوانان و نوجوانان به کار گرفته‌است. انگیزه شرکت نیز دستیابی به سود بوده‌ است.

کودکان از مدت‌ها قبل یک گروه مشتری جذاب برای کسب وکارهابه شمار می‌روند و شرکت‌ها امیدوارند آنها را در سنی که بسیار تاثیرپذیر هستند، به مشتریان خود تبدیل کنند. به این ترتیب وفاداری آنها به برند و شرکت تثبیت می‌شود.

مشتریان جوان وسیله‌ای برای متا هستند تا حضور آگهی‌دهندگانی را در پلتفرم تضمین کنند که همزمان با بزرگ شدن، به خرید محصولات این شرکت‌ها ادامه می دهند.

اما ایالت‌های آمریکا مدعی هستند تحقیقات نشان داده استفاده از پلتفرم‌های اجتماعی متا با افسردگی، اضطراب، بی‌خوابی، اختلال در تحصیل و زندگی روزمره و بسیاری از پیامدهای منفی مرتبط است.

کد مطلب 5921266

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