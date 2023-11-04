افشاگر رازهای متا به کنگره آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یکی دیگر از کارمندان سابق فیس بوک اتهاماتی علیه شرکت را بیان کرد. طبق این اتهامات شرکت نتوانسته اقداماتی برای مقابله با نتایج تحقیقاتی انجام دهد که نشان می داد کاربران جوان اینستاگرام تجربیاتی مخرب در پلتفرم داشته اند.

آرتورو بیچار یکی از کارمندان و مشاور سابق اینستاگرام قرار است روز سه شنبه مصادف با ۷ نوامبر در مقابله کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا شهادت دهد.

بیجار جزییات تلاش های خود جهت هشدار دادن داخل شرکت درباره مشکلات ایمنی اینستاگرام را در گزارشی برای نشریه وال استریت ژورنال فاش کرده است. او بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ میلادی کارمند فیس بوک و در سال ۲۰۱۹ به شرکت بازگشت تا به عنوان مشاور تیم سلامت اینستاگرام عمل کند. او در مصاحبه با نشریه مذکور اعلام کرد طبق تحقیقات داخلی بیش از ۲۰ درصد کاربران کمتر از ۱۶ سال پس از مشاهده پست های دیگران درباره خود احساس بدتری داشتند و ۱۳ درصد این گروه نیز با پیام های هرزنگاری ناخواسته در ۷ روز قبل از آن مواجه شده بودند.

افشاگری بیجار ۲ سال پس از آن انجام می شود که فرانسیس هوگان دیگر کارمند فیس بوک تحقیقات داخلی اینستاگرام درباره تاثیرات مخرب شبکه اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان و تصمیم گیری های جنجالی داخل شرکت را فاش کرد. پس از آن اینستاگرام توسعه یک اپ مخصوص کودکان را متوقف کرد و چند ایالت آمریکا نیز تحقیقاتی درباره شرکت را آغاز کردند.

هفته گذشته ۴۱ دادستان کل ایالتی به دلیل ویژگی های محصول مخرب و تاثیرگذاری روانی که به سلامت ذهنی کاربران جوان آسیب رسانده، از متا شکایت کردند.

بیجار با مقامات ایالتی درباره پرونده شان همکاری کرده است و هم اکنون قصد دارد تجربیات خود را به طور علنی در کنگره بیان کند.

مارشا بلک برن و ریچارد بلومنتال اعضای کمیته قضایی در بیانیه ای اعلام کردند: با توجه به افشاگری بیجار، متوجه شدیم مارک زاکربرگ، آدام موسری و دیگر مدیران ارشد متا هشدارهایی مبنی بر آن دریافت کردند که میلیون ها کاربر نوجوان حتی چند لحظه پس از باز کردن اپ، با قلدری، محتوای اختلال تغذیه، داروهای غیرقانونی و سواستفاده جنسی روبرو می شدند. فیس بوک و اینستاگرام به جای برطرف کردن این آزارهای مخرب، اطلاعات را از عموم مردم و کنگره پنهان کردند، توصیه ها برای محافظت از نوجوانان را نادیده گرفتند، اقدامات ایمنی را کمتر کردند و تیم های مسئول ایمنی کودکان را کاهش دادند.