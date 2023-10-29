سازمان ملل نهاد نظارت بر هوش مصنوعی ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعضای این سازمان شامل مدیران ارشد شرکت ها، مقامات دولتی از اسپانیا گرفته تا عربستان سعودی و کارشناسان کشورهای مختلف از جمله آمریکا، روسیه و ژاپن است.

هیرواکی کیتانو ، میرا موراتی مدیران ارشد فناوری شرکت‌های سونی و اوپن ای آی همراه ناتاشا کرامپتون مدیر مسئول هوش مصنوعی در مایکروسافت از جمله مدیران ارشد نماینده شرکت‌ها در این سازمان هستند.

همچنین نمایندگان از ۶ قاره با پس زمینه‌های مختلف، از ویلاس دار کارشناس هوش مصنوعی آمریکایی گرفته تا پروفسور یی زنگ چین و محمدفرحت وکیل مصری عضو این سازمان هستند.

گوترش در بیانیه‌ای اعلام کرد: قابلیت تغییر دهنده هوش مصنوعی را به سختی می‌توان هضم کرد. هم‌اکنون کاملا واضح است که استفاده مخرب از هوش مصنوعی اعتماد در موسسات را از بین می‌برد، هماهنگی اجتماعی را کاهش می‌دهد و دموکراسی را تهدید می‌کند.

از زمان عرضه چت جی پی تی شرکت اوپن ای آی در سال گذشته میلادی، توجهات به این فناوری جدید در سراسر جهان گسترش یافته و سبب شده محققان هوش مصنوعی درباره ریسک‌های آن برای جامعه هشدار دهند.

هرچند بسیاری از دولت‌ها مشغول ایجاد قوانینی برای تنظیم گسترش هوش مصنوعی هستند، محققان قانونگذاران خواهان یک همکاری بین‌المللی هستند.

این سازمان زیرمجموعه UN(سازمان ملل متحد) توصیه‌های اولیه خود را تا پایان سال و توصیه‌های نهایی تا پایان تابستان ۲۰۲۴ میلادی ارائه می‌کند.

وظیفه اصلی و فوری این زیرمجموعه سازمان ملل متحد شامل ایجاد یک اجماع علمی جهانی در مورد خطرات و چالش ها و تقویت همکاری بین المللی در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی است. نخستین جلسه این نهاد در ۲۷ اکتبر برگزار شده‌است.