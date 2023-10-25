به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در مسیرهای شمالی کشور به شرح زیر است:

در جاده کندوان رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز سوم آبان، از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع است و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ همان روز از کرج میدان امیرکبیر و آزادراه تهران – شمال به مرزن آباد یک طرفه خواهد شد.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ۵ آبان ماه، از کرج و ابتدای آزادراه تهران – شمال به مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به کرج و تهران یک طرفه خواهد بود.

در محور هراز نیز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز جمعه ۵ آبان ماه در صورت سنگین بودن بار ترافیکی از شمال به جنوب به صورت یک طرفه خواهد بود.

در اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص محدودیت تردد وسیله نقلیه سنگین نیز آمده است؛ در جاده کندوان، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از جاده کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است و در جاده هراز هم تردد همه تریلرها از جاده هراز کماکان ممنوع است.

تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ آبان از جاده هراز ممنوع است.

گفتنی است؛ اجرای محدودیت‌های ذکر شده منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها، هرگونه تغییر در ساعت و با نحوه اجرا محتمل خواهد بود.