بررسی وضعیت داوطلبان آزمون استخدامی با مقطع تحصیلی بالاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، پیرو اطلاعیه‌های تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴و ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ مندرج در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، با عنایت به اعتراض برخی از متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ در خصوص داشتن مدارک تحصیلی بالاتر از سوی تعدادی از داوطلبان آزمون مذکور و با امعان نظر به مفاد مندرج در بند (۳-۲-۲) دفترچه راهنمای آزمون مبنی بر"داوطلبان استخدام بایستی با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده، طبق نیازمندی‌های اعلام شده در آزمون‌های استخدامی شرکت نمایند.

بدیهی‌است درصورتی‌که در هریک از مراحل استخدام مشخص شود، فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ قبل از آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب، متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد"، به اطلاع می‌رساند در این ارتباط وزارت نفت با هماهنگی و همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درحال انجام استعلام (به صورت گروهی) و صحت‌سنجی آخرین مدارک تحصیلی کلیه متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی یادشده و حذف افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر طبق نیازمندی‌های اعلام شده و اعلام نتایج اولیه است.

بر این اساس در طی مراحل تشریفات استخدامی پذیرفته‌شدگان، بدواً و مجدداً آخرین مدارک تحصیلی به صورت فردی از دانشگاه‌های محل تحصیل توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت استعلام و سایر اقدامات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه معمول خواهد شد.