هلی کوپتر مریخی رکورد جدید ثبت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، هلی کوپتر ۱.۸ کیلوگرمی ناسا، شصت و سومین پرواز مریخی خود را در تاریخ ۱۹ اکتبر (۲۷ مهرماه سال جاری شمسی) انجام داد و طی این فرایند مسافت ۵۷۹ متر روی سیاره سرخ را طی کرد.

آزمایشگاه JPL ناسا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد، این طولانی‌ترین مسافت طی شده هلی‌کوپتر مریخی از «پرواز ۲۵» است.

پرواز جدید این هلی کوپتر ۱۴۳ ثانیه طول کشید و حداکثر ارتفاع آن تا سطح سیاره به ۱۲ متر رسید. همچنین بیشترین سرعت نبوغ در این پرواز ۲۲.۷ کیلومتر برساعت ثبت شده‌است.

نبوع در پرواز ۲۵ مسافت ۷۰۴ متر را طی کرد. این رویداد در ۸ آوریل ۲۰۲۲ میلادی انجام شد.