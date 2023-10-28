به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر روابط عمومی پروژه، نمایش «چنگال» یا «حاج اسمال عتیقه فروش سبزواری» به نویسندگی مصطفی لعلیان و کارگردانی مرتضی ربیعی از روز یکشنبه ۷ آبان ماه، هر شب ساعت ۱۸:۴۵ در تماشاخانه دا روی صحنه می‌رود.

در این نمایش که با حمایت خانه نمایش دا تولید شده است؛ سودابه جعفرزاد، امین فارسی جانی، مریم محمدوند، مصطفی ساجدی، نوشین رستمی و مرتضی ربیعی به ایفای نقش خواهند پرداخت و صفورا آغاسی نیز به صورت پخش صدا هنرنمایی خواهد کرد.

در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: «چنگال» داستان خانواده‌ای است که به صرف شام دور هم جمع شده‌اند اما عقده‌های فروخورده گذشته این خانواده اتفاقات عجیبی را رقم می‌زند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به تهیه کننده و دراماتورژ: مرتضی ربیعی، مشاور کارگردان: مهدی رضایی، دستیار کارگردان: آروین ساسلی، طراح صحنه و لباس: علی رستمی، آهنگساز: علیرضا صدر دادرس، طراح نور: زهرا زارع، طراح گریم: مژگان خیراندیش، مدیر صحنه: محمد امین صحرایی، محسن صداقت، عکاس: امیرحسین لولایی، پریناز استبصاری، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، مسئول هماهنگی: مینا پیروزی، طراح پوستر و تیزر: امیرحسین لولایی، ساخت آکسسوار: ساجد فاضلی اشاره کرد.