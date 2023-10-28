به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی سراسری موسیقی تئاتر در راستای ترویج و تقویب موسیقی دراماتیک و بهبود وضعیت تولید و نشر موسیقی تئاتر پس از برگزاری فصل اول کنسرت های «موسیقی تئاتر» دومین کنسرت موسیقی تئاتر را در د۲ بخش «دِم» و «دوردست» برگزار می کند.

این اجراها ساعت ۱۹ روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم آبان ماه در تماشاخانه جوانمرد خانه تئاتر پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته در بخش اجرای « دِم» فرشاد فزونی نوازنده سازهای الکترونیک و آواگر، شروین عباسی نوازنده فلوت، فلوت آلتو و سه تار، تریفه کریمیان راوی، فرشاد رضایی نوازنده گیتار باس، هادی ثابت نوازنده ساکسفون تنور برنامه های خود را اجرا می کنند.

در بخش دوم که با عنوان «دوردست» میزبان مخاطبان است، هنرمندانی چون کیارش اعتماد سیفی نوازنده گیتار الکتریک، علیرضا شمس اسکندری نوازنده درامز، مهدی محمودخانی نوازنده گیتار باس، فرشاد نجاتی نوازنده پیانو و کیبورد، احسان بسی خواسته نوازنده کمانچه آثارشان را پیش روی مخاطبان قرار می دهند.

سعید ذهنی مجری طرح، شروین عباسی دبیر اجرایی، فرهاد فزونی طراح گرافیک، علی پیروزی صدابردار، مهران زاغری طراح نور، فرشید ایوبی نژاد تصویر و تدوین، احسان تارخ مسئول روابط عمومی و هماهنگی نیز گروه اجرایی این کنسرت ها را تشکیل می دهند.