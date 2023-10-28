به گزارش خبرگزاری مهر، سال ۱۳۹۸ گروه تئاتر «شایا» به سرپرستی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی به سراغ نمایشنامه‌ زیبای «فردریک» اثر اریک امانوئل اشمیت با ترجمه‌ شهلا حائری رفت و این اثر را برای اجرا به مجموعه تئاتر شهر پیشنهاد داد.

در آن مقطع زمانی با موافقت مسئولان وقت مجموعه تئاتر شهر، تمرین‌های «فردریک» با حضور فرهاد آییش و امیرحسین رستمی و اعضای همیشگی گروه تئاتر «شایا» آغاز و پس از ۷۰ روز تمرین مجوز اجرای نمایش کسب شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار بود «فردریک» بعد از اجرای نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی زنده‌یاد آتیلا پسیانی روی صحنه سالن اصلی تئاتر شهر برود که به دلیل شیوع ویروس کرونا این امر میسر نشد.

این توقفِ اجباری پنج‌سال به طول ‌انجامید تا بالاخره در آذر سال ۱۴۰۲ نمایش «فردریک» با تغییراتی در عوامل روی صحنه برود.

طبق گفته حمیدرضا نعیمی این اجرا در طراحی کارگردانی، بازی‌ها، موسیقی، طراحی لباس، طراحی حرکت و پوستر و همین‌طور در عوامل کارگردانی تغییراتی داشته است و قطعاً نسبت به اجرای پنج سال پیش کامل‌تر و متفاوت‌تر است.

«فردریک» سرگذشت ستاره‌ بازیگری تئاتر بولوار در پاریس و فرانسه‌ قرن نوزدهم است. فردریک لومتر، بازیگری افسانه‌ای است که تمام نقش‌ها و ژانرها را آزموده است. او میلی سیری‌ناپذیر برای بازیگری دارد. از لذاتِ زندگی چیزی نیست که تجربه نکرده باشد اما چند ماهی است که در میان تماشاگران متوجه دو چشمِ میشی‌رنگ می‌شود که در تاریکی فضای سالنِ نمایش هم‌چون چشمانِ گربه می‌درخشند و این سرآغازِ نمایشنامه‌ شورانگیزِ اریک امانوئل اشمیت است.

حمیدرضا نعیمی پیش از این اجرای آثار موفقی چون «فاوست»، «درخشش در ساعت مقرر»، «سقراط»، «شرق دور شرق نزدیک»، «ترور»، «شوایک» و «ریچارد سوم» را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.

به زودی اطلاعات مربوط به بازیگران و عوامل این اثر نمایشی منتشر می‌شود.

عکس از محمدصادق زرجویان است.