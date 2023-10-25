شناسایی ۵ باند کلاهبرداری مجازی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در اجرای طرح‌های مقاله با جرایم اینترنتی و پیشگیری از کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی، شناسایی و دستگیری کلاهبرداران فضای مجازی در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: در اجرای این مأموریت، با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا شهرستان بابل ۵ باند کلاهبردار که با بهانه‌های مختلف اقدام به سرقت وجه از حساب شهروندان می‌کردند، شناسایی شدند.

سردار مفخمی اظهار داشت: پس از هماهنگی‌های قضائی و ضمن مسدود سازی حساب سارقان و اعضای این باندها، متهمان شناسایی و در اقدامی عملیاتی دستگیر شدند.

این مقام انتظامی در ادامه از عودت ۲۰ میلیارد ریالی وجه و برداشت‌های غیر مجاز توسط مجرمان این پرونده به مالباختگان خبر داد و گفت: ارتقا آگاهی و دانش عمومی در پیشگیری از جرم، به خصوص جرایم سایبری همواره مؤثر است و در این راستا پلیس با بهره مندی از کارشناسان خبره و آموزش دیده و همکاری مستمر با رسانه‌های جمعی استان گام‌های مؤثری را در این زمینه برداشته است.

فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه با تاکید بر حفظ هوشیاری‌ها از سوی شهروندان، تصریح کرد: پلیس فتا با آدرس الکترونیکیwww.cyberpolice.gov.ir وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.