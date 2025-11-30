سردار مفخمی: باند کلاهبرداری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ متهم اصلی این پرونده در یکی از شهرهای جنوبی کشور شدند.

وی با تشریح شیوه عمل مجرمان افزود: متهمان با ارسال ۲۴ هزار پیامک جعلی در پوشش ثبت شکوائیه، شهروندان را به صفحات جعلی هدایت و اطلاعات بانکی آنان را سرقت می‌کردند.

فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی ۱۵۰۰ شاکی در این پرونده خبر داد و گفت: تحقیقات برای شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد.

سردار مفخمی در پایان به شهروندان هشدار داد: از کلیک روی لینک‌های آلوده و پیامک‌های مشکوک خودداری کرده و در صورت مواجهه با چنین مواردی، سریعاً با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های پلیسی فتا تماس بگیرند.