دستگیری ۷ متهم به اخلال در آرامش افکار عمومی در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی از شناسایی و دستگیری ۷ نفر از افرادی خبر داد که در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی کرده بودند.

وی با اشاره به رصد مستمر فضای مجازی توسط پلیس، افزود: این افراد با تولید و بازنشر محتوای نادرست، موجب ایجاد نگرانی و اخلال در آرامش روانی شهروندان شده بودند که پس از هماهنگی‌های قضایی شناسایی و بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی بابل ادامه داد: متهمان پس از احضار و انجام تحقیقات اولیه، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از شهروندان خواست ضمن توجه به صحت اخبار، از بازنشر مطالب غیرموثق در فضای مجازی خودداری کنند.