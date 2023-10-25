نیاز البرز به ۳۰ پایگاه اورژانس جدید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صیادی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین گشایش اولین پایگاه امدادی و خیرساز استان البرز در گرمدره کرج که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع اورژانس کشور برگزار شد، ضمن تقدیر از این اقدام خداپسندانه و خیرخواهانه خیر این پایگاه اظهار کرد: بدون تردید یاری رساندن به سلامت مردم یکی از ارزشمندترین امور نزد پروردگار است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه حضور پررنگ خیرین در بخش‌های مختلف سلامت به خوبی احساس می‌شود خاطر نشان کرد: به پاس این اقدام نیک بنیاد نیکوکاری «نیما هاشم زاده» دانشگاه تمام تلاش خود را می‌کند تا بهترین استفاده را از این محل اهدایی برای ارائه خدمات سلامت به مردم استان داشته باشد و برنامه‌های توسعه‌ای را برای این مرکز لحاظ کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه این پایگاه به عنوان اولین پایگاه ثابت اورژانس ۱۱۵ در شهر گرمدره است، تصریح کرد: پایگاه‌های دیگر به فاصله‌های چند کیلومتری در فضاهای موقت و کانکس راه اندازی شده است.

وی متذکر شد: با توجه به جمعیت و شرایط استان البرز به ۳۰ پایگاه اورژانس دیگر در استان نیاز است.