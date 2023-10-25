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کد مطلب 5921828
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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲

سرگردانی مردم در تونل‌های مترو کانادا

سرگردانی مردم در تونل‌های مترو کانادا

اخلال در متروی شهر مونترال کانادا باعث سرگردانی مسافران در تونل‌های مترو شد.

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