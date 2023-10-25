دریافت 4 MB کد مطلب 5921828 https://mehrnews.com/x33mqF ۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲ کد مطلب 5921828 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲ سرگردانی مردم در تونلهای مترو کانادا اخلال در متروی شهر مونترال کانادا باعث سرگردانی مسافران در تونلهای مترو شد. کپی شد مطالب مرتبط عملیات حماس غافلگیری بزرگی برای فرانسه بود/ نمیخواهیم دایره جنگ در منطقه گسترش یابد رییسجمهور فرانسه وارد تلآویو شد خشم فلسطینیهای ساکن اردوگاههای لبنان/ تجمع مقابل سفارت عربستان بیانیه مشترک ۶ کشور غربی در دفاع از جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه کره شمالی: آمریکا مسئول اصلی تراژدی انسانی در غزه است برچسبها مترو کانادا مونترال کانادا
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