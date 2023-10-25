به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرایی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر اساس اذن معظم له خواهد بود.

همچنین بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت بار مالی احکام قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را که مستلزم استفاده از منابع عمومی می‌باشد، در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش بینی، اجرا می‌نماید.