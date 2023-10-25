بازدید رییس دیوان عالی کشور از معاونت قضایی در امور هیات عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رییس دیوان عالی کشور در بازدید از معاونت قضایی در امور هیات عمومی ضمن دیدار چهره به چهره با برخی همکاران آن معاونت در جریان امور جاری قرار گرفت.
در ادامه این بازدید غلامرضا انصاری معاون قضایی در امور هیات عمومی گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در این معاونت ارائه داد.
همچنین امانی شلمزاری سرپرست اداره کل هیئت عمومی نیز در جریان این بازدید گزارشی از عملکرد کمیسیونهای حقوقی و کیفری و مباحث مطرح در شورای علمی ارائه کرد و گفت: درخواستهای طرح و صدور آرا وحدت رویه در اداره کل هیات عمومی، برای طرح در جلسه این هیات با دقت لازم مورد بررسی قرار میگیرد.
وی درباره چاپ و نشر مذاکرات جلسات این هیات تصریح کرد: آرا وحدت رویه در حوزه هیات عمومی و از سوی روابطعمومی در پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور بر اساس موضوع و شماره رأی دستهبندی شده است و در این رابطه قضات، وکلا و حقوقدانان به راحتی میتوانند به آرا دسترسی داشته باشند.
نظر شما