به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: تحلیل داده‌های جوی ایستگاه‌های هواشناسی کشور نشان می‌دهد که میانگین پهنه‌ای دمای کشور در مهرماه امسال به ۲۱.۸ درجه سلسیوس رسید که حدود ۰.۸ درجه گرم‌تر از شرایط نرمال این ماه در گذشته بوده است.

اطلاعات مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که مهر ماه امسال در ۲۵ استان گرم‌تر از نرمال و شش استان در محدوده نرمال یا خنک‌تر از نرمال بوده است.

در این بین بوشهر بیشترین افزایش دما را با میزان ۲.۱ درجه سلسیوس ثبت کرده است. پس از آن بیشتر افزایش دما به ترتیب در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۱.۹، فارس ۱.۸، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان با ۱.۶ درجه سلسیوس رخ داده است.

در مقابل استان‌های خراسان شمالی و سمنان دمای خنک‌تر از نرمال در مهر ماه امسال ثبت کردند.

بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی فصل انتظار می‌رود همچنان میانگین دمای کشور در فصل پاییز بیشتر از نرمال باشد.