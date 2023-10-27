به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از راهیاران شبکه شریکة الامام از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند و در ادامه پای سخنان حجت الاسلام سیدناصر میرمحمدیان مدیرعامل بنیاد هدایت نشستند و در در پایان در گعده های تخصصی شرکت کردند.

حجت الاسلام میرمحمدیان در این دیدار با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: اگر بنا باشد ولایت عظمی امام زمان برسیم سه گام دارد؛ خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی، یعنی اگر تمدن سازی نکنیم ظهور محقق نمی‌شود، پس باید ببینیم چه باید بکنیم تا امام زمان (عج) بیاید نه اینکه فقط بگوییم آقا کی می آیی؟

وی ادامه داد: غربی‌ها وقتی می‌خواستند تمدن سازی کنند آینده را تصویر کردند، ما نیز برای اینکه بتوانیم تمدن اسلامی را برپا کنیم باید رؤیای ظهور را تصویر کنیم و این تصویر سازی از دوران ظهور در روایات نیز آمده است که به قدری همدل می‌شوند و ولایت و محبت بین آدم‌ها آنقدر محکم و جا افتاده می‌شود که گویا همه مردم یک تن واحد هستند.

حجت الاسلام میرمحمدیان افزود: پیوندهای ولایی سه دسته هستند؛ چرا که مردم یا فامیل هستند یا همسایه و یا برادر دینی هستند؛ همانطور که ابراز همدردی ما با مردم غزه به خاطر این است که مسلمان و برادر ما هستند. امام زمان (عج) امام همه است و هر کس این جنس از ولایت را داشته باشد زیر این پرچم است.

وی دولت سازی را گام سوم انقلاب بر شمرد و افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب ما گام انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را طی کرده ایم و اکنون در گام دولت اسلامی هستیم و باید در دولت سازی اسلامی نظامات جدیدی را طراحی کنیم؛ نظامات فعلی جامعه یا بر اساس پول و سود است یا لذت و یا دستور و قانون و باید اینها به نظاماتی بر اساس ولایت و محبت تبدیل شود.

مدیرعامل بنیاد هدایت ادامه داد: اگر هر کس در بین محله و روستا و شهر خود شروع کند به فعالیت کند و بر اساس نقشه راه پیش برود به سمت تمدن اسلامی خواهیم رفت؛ مساجد همان نقاط ارتباطی هستند که اعضای جامعه را به هم پیوند می‌دهند و نقطه‌های هستند که استخوان بندی این تمدن را در محله‌ها شکل می‌دهند.

وی افزود: خاصیت مسجد و مدل امامت این است که نقشه راه را به ما نشان می‌دهد و اگر ما نقشه را درست بدانیم هرجایی که باشیم و کار کنیم در مسیر تمدن سازی و مقدمه سازی ظهور قدم برداشته ایم.

حجت الاسلام میرمحمدیان در ادامه به نقش بانوان و آنچه در مهرواره بانور رقم خورد اشاره و خاطرنشان کرد: بانور یعنی بانویی که از جنس نور است، این بانور نقشه را بلد است و می‌داند که مسجد و امام محور است. بر همین اساس فعالیت می‌کند. و اینها بانوانی هستند که نقشه را فهمیدند و عزم کردند در مسیر ظهور عملی را محقق کنند بانور هستند.

وی ادامه داد: یک روز کرونا است و کنش این بانور اجتماعی است و یک روز در برابر تمدن غربی که به دنبال فروپاشی خانواده است عزم می‌کند تا در مسیر استحکام خانواده و تعالی آن قدم بر دارد و منازعات را ازبین ببرد و گاهی در دوره‌ای است که اساسی‌ترین جهاد، امیدآفرینی است و بانور در این مسیر تلاش می‌کند؛ روایت خوبی‌ها می‌کند و آن را نشر می‌دهد و بانور در زمان جهاد تبیین به تفکر دشمن هجوم می‌برد و تلاش می‌کند الگوی پیشروی زن را به رخ عالم بکشد.

مدیرعامل بنیاد هدایت با بیان اینکه در مهرواره بانور ۳۶ هزار بانوی فعال پای کار آمدند خاطرنشان کرد: ما ۱۸ میلیون بانوی خانه دار داریم که اگر از هر ۱۰ نفر یکی در تیم بانور باشند و حاضر باشند روزی یک ساعت در فضای مجازی کار جهاد تبیینی کند و یا خدمت دیگری در مسیر ظهور بردارند می‌توانند قدم‌های بزرگی در این مسیر تمدن سازی بردارند.