به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی درباره وائل الدحدوح خبرنگار مستقر در غزه که پس از شهادت اعضای خانواده، راسختر از پیش مظلومیت غزه را خبررسانی میکند، نوشت: وائل الدحدوح از زمره خبرنگاران آزادهای است که مصیبت سنگین شهادت همسر، دختر، پسر و نوهاش در یک روز در حمله وحشیانه صهیونیستها در غزه، ارادهاش در انجام رسالت ۲۴ خبرنگار شهید دیگر در غزه در رساندن ندا، صدا و تصویر ملت مظلوم، صبور و شجاع فلسطین به گوش جهانیان را راسختر کرده است.
وی تاکید کرد: به زودی جنایتکاران جنگی صهیونیست و حامیان شناخته شده آنان در مقابل اراده، استقامت و ایستادگی مثالزدنی ملت فلسطین زانو خواهند زد و سزای جنایات خود را خواهند دید.
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