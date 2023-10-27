به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی درباره وائل الدحدوح خبرنگار مستقر در غزه که پس از شهادت اعضای خانواده، راسخ‌تر از پیش مظلومیت غزه را خبررسانی می‌کند، نوشت: وائل الدحدوح⁩ از زمره خبرنگاران آزاده‌ای است که مصیبت سنگین شهادت همسر، دختر، پسر و نوه‌اش در یک روز در حمله وحشیانه صهیونیست‌ها در ⁧ غزه⁩، اراده‌اش در انجام رسالت ۲۴ خبرنگار شهید دیگر در غزه در رساندن ندا، صدا و تصویر ملت مظلوم، صبور و شجاع ⁧ فلسطین⁩ به گوش جهانیان را راسخ‌تر کرده است.

وی تاکید کرد: به زودی جنایتکاران جنگی صهیونیست و حامیان شناخته شده آنان در مقابل اراده، استقامت و ایستادگی مثال‌زدنی ملت فلسطین زانو خواهند زد و سزای جنایات خود را خواهند دید.