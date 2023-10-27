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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

کنعانی:

جنایتکاران جنگی صهیونیست به‌زودی به سزای اعمال خود می‌رسند

جنایتکاران جنگی صهیونیست به‌زودی به سزای اعمال خود می‌رسند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به زودی جنایتکاران جنگی صهیونیست و حامیان شناخته شده آنان مقابل اراده، استقامت و ایستادگی مثال زدنی ملت فلسطین زانو خواهند زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی درباره وائل الدحدوح خبرنگار مستقر در غزه که پس از شهادت اعضای خانواده، راسخ‌تر از پیش مظلومیت غزه را خبررسانی می‌کند، نوشت: وائل الدحدوح⁩ از زمره خبرنگاران آزاده‌ای است که مصیبت سنگین شهادت همسر، دختر، پسر و نوه‌اش در یک روز در حمله وحشیانه صهیونیست‌ها در ⁧ غزه⁩، اراده‌اش در انجام رسالت ۲۴ خبرنگار شهید دیگر در غزه در رساندن ندا، صدا و تصویر ملت مظلوم، صبور و شجاع ⁧ فلسطین⁩ به گوش جهانیان را راسخ‌تر کرده است.

وی تاکید کرد: به زودی جنایتکاران جنگی صهیونیست و حامیان شناخته شده آنان در مقابل اراده، استقامت و ایستادگی مثال‌زدنی ملت فلسطین زانو خواهند زد و سزای جنایات خود را خواهند دید.

کد مطلب 5922902
زهرا علیدادی

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