«بچه زرنگ» یک ماهه ۲۰ میلیاردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» به تهیه کنندگی حامد جعفری که فضایی ماجراجویانه دارد در کمتر از یک ماه توانست به رقم فروش ۲۰ میلیارد تومانی برسد.

این انیمیشن سینمایی از پنجم مهر ماه در سالن های سینمایی سراسر کشور اکران شده است و شب گذشته ۴ آبان ماه قبل از رسیدن به یک ماه اکران، توانست به فروش ۲۰ میلیارد تومانی و مخاطبی بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر دست یابد. این تعداد مخاطب و حجم فروش در یک ماه، پیش از این برای دیگر انیمیشن های سینمایی رخ نداده است و از این حیث یک رکورد قابل اعتنا برای «بچه زرنگ» محسوب می شود.

«بچه‌زرنگ» محصول تیمی ۲۵۰ نفره از هنرمندان در گروه هنرپویا است که در تیم کارگردانی بهنود نکویی، هادی محمدیان و محمدجواد جنتی و در تیم نویسندگان علی رمضان حضور داشته اند.

همچنین هومن حاجی عبداللهی صداپیشه شخصیت «ببری» کاراکتر مکمل فیلم را بر عهده دارد و سعید شیخ زاده مدیر دوبلاژ فیلم است. جواد پزشکیان، هدایت هاشمی، میرطاهر مظلومی، ژرژ پطرسی، مینا قیاسپور، مریم رادپور، تورج نصر، اردشیر منظم، مهسا عرفانی، ابراهیم شفیعی، نازنین یاری، علیرضا دیباج، متانت اسماعیلی و پویا فهیمی صداپیشگی شخصیت‌های این انیمیشن را بر عهده دارند.

فرایند تدوین نهایی انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» توسط حسن ایوبی، آهنگسازی توسط امیر توسلی، اصلاح رنگ توسط سامان مجد وفایی و صداگذاری توسط حسین ابوالصدق انجام شده است.

«بچه زرنگ» محصولی از گروه هنر پویا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.