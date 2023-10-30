دورخیز«بچه زرنگ» برای شکستن رکورد «فیلشاه»/سمفا همه را سردرگم کرد

حامد جعفری تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» همزمان با اکران عمومی این فیلم درباره آمار فروش آنکه با استقبال خانواده‌ها و کودکان‌شان همراه بوده است به خبرنگار مهر بیان کرد: این فیلم تا امروز بیش از ۲۱ میلیارد تومان فروش داشته و حدود ۶۰۰ هزار مخاطب در سینماها به تماشای آن نشسته‌اند.

وی که تهیه‌کنندگی انیمیشن‌های پرفروش «فیلشاه» و «شاهزاده روم» را هم در کارنامه دارد، ادامه داد: انیمیشن‌های «فیلشاه» و «شاهزاده روم» که گروه هنر پویا سازنده آن‌هاست هر کدام آثار پرفروشی در زمان خود و پرمخاطب‌ترین انیمیشن‌های تاریخ سینما تا امروز هستند.

رکوردشکنی‌های انیمیشنی در گیشه

مدیر استودیو «هنر پویا» اضافه کرد: انیمیشن «شاهزاده روم» در سال ۹۴ حدود ۴.۵ میلیارد فروش کرد و توانست بیش از یک میلیون مخاطب را به سینما بیاورد. «فیلشاه» نیز در سال ۹۷ حدود ۸.۵ میلیارد فروش گیشه را در برداشت و توانست با جذب بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مخاطب در سینماها، پرمخاطب‌ترین انیمیشن تاریخ سینمای شود.

جعفری درباره وضعیت «بچه زرنگ» نیز عنوان کرد: این انیمیشن که محصول مشترک کانون و گروه هنر پویا است، در مقایسه با آثار قبلی در یک ماه توانسته است بیش از ۲۰ میلیارد فروش کند و حدود ۶۰۰ هزار مخاطب در سینماها داشته باشد که رکورد جدیدی برای سینمای کودک و انیمیشن محسوب می‌شود.

وی درباره پیش‌بینی خود از میزان فروش «بچه زرنگ» گفت: با روندی که در فروش یک ماهه داشتیم می‌توان پیش‌بینی کرد که این انیمیشن به زودی رکورد تعداد مخاطب را که پیش از این در اختیار «فیلشاه»، فیلم قبلی هنرپویا بوده است، هم خواهد شکست.

حامد جعفری

چرا آمارهای فروش با سمفا هم‌خوانی ندارد؟

این تهیه‌کننده در بخش دیگر درباره اختلاف آمار فروش اعلامی از سوی تهیه‌کنندگان با آنچه در سایت سمفا دیده می‌شود، هم گفت: گزارش‌های رسمی ما از مخاطبان و فروش فیلم‌ها بر اساس خود آمار سمفا است که در اختیار شرکت‌های پخش و تهیه‌کنندگان قرار دارد و متاسفانه به دلیل اختلالی که طی ۱۰ روز اخیر در این سامانه به وجود آمده است، فروش واقعی فیلم‌ها روی سایت برای عموم مخاطبان قابل مشاهده نبود.

اعلام شده که روند اعلام باتأخیر آمار در سامانه سمفا اصلاح می‌شود اما نیاز ما این است که اگر حتی یک ساعت زودتر هم امکان رفع این مشکل وجود دارد، این اختلال زودتر رفع شود تا همه به درستی از پروسه فروش فیلم مطلع شوند

جعفری ادامه داد: طبیعی است که این اختلال می‌تواند به حیثیت رسانه‌ای فیلم به‌عنوان ثمره زحمت صاحبان اثر و یک گروه چند نفره خدشه وارد کند. اگرچه آمار ما هم از طریق سمفا اعلام می‌شود اما متاسفانه در وضعیت فعلی خبرنگاران و مخاطبانی که به این سامانه مراجعه می‌کنند، شاهد اختلاف آمار هستند و طی ۲ روز گذشته سامانه از دسترس خارج شده است. البته متولیان سمفا خبر داده‌اند که هر چه زودتر آمار فروش و مخاطبان در بخش قابل مشاهده برای عموم هم اصلاح و به‌روزرسانی خواهد شد.

وی در بخش دیگر درباره تاثیر سامانه‌هایی چون سمفا در روند تبلیغ فیلم‌ها عنوان کرد: مسیری که فیلم‌ها در فروش و جذب مخاطب طی می‌کنند، از طریق این سایت در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و می‌تواند به معرفی و تبلیغ رسانه‌ای فیلم‌ها کمک کند و نیاز داریم که همه به ویژه مخاطبان، رسانه‌ها و فعالان این عرصه در لحظه در جریان این روند قرار بگیرند تا بتوانند تحلیل درستی از شرایط داشته باشند. به هر حال اعلام شده که این روند اصلاح می‌شود اما فراهم کردن شرایطی که مخاطبان بتوانند به آمار فروش فیلم‌ها دسترسی داشته باشند و بر اساس آن برای انتخاب فیلم تصمیم‌گیری کنند اتفاق خوب و لازمی است.

این تهیه‌کننده اضافه کرد: به ویژه این شرایط موجب شده مدام درباره اختلافی که بین آمارها وجود دارد به همکاران خود و رسانه‌ها پاسخگو باشیم و امیدوارم در پی این موارد، فضای رسانه‌ای نسبت به فیلم‌ها دچار سردرگمی و شبهه نشود.

تهیه‌کننده «بچه زرنگ» در پایان درباره اکران‌های دانش‌آموزی نیز توضیح داد: اکران‌های دانش‌آموزی فیلم بنا بود که از مهرماه شروع شود اما موانعی مثل فعال‌نشدن بیمه دانش‌آموزی سبب شد تا این موضوع با کندی پیش برود، ولی امیدواریم که هم اکران‌های سیار در شهرهای بدون سینما و هم اکران دانش‌آموزی از نیمه آبان ماه شکل جدی‌تری به خود بگیرد.