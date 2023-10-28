اعتراض خانواده های دانش آموزان سمپادی به رای دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده‌های دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان در اصفهان صبح شنبه در اعتراض به ابطال مصوبه سمپاد توسط دیوان عدالت اداری و برگزاری آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد مقابل این نهاد تجمع کردند و خواستار بررسی و تجدید نظر در خصوص رأی صادره دیوان مبنی بر حذف بندهای پنج و ۱۰ دفترچه آزمون پذیرش دانش آموزان در مدارس سمپاد شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع از دیوان عدالت تقاضا کردند تا با رد دعوی واهی فردی مبنی بر ابطال بندی از ضوابط ثبت نام دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان، از حقوق مکتسبه این دانش آموزان حمایت کنند.

مادر یکی از اولیای دانش‌آموزان سمپادی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: دیوان عدالت اداری طی حکمی رأی بر ابطال بند پنج دفترچه آزمون پذیرش دانش آموزان در دوره اول سمپاد داد. در حالی بر اساس این بند دانش آموزان سمپاد در صورت داشتن شروطی بدون نیاز به آزمون در دور دوم مشغول تحصیل می‌شدند.

وی می‌افزاید: از آنجا که نگاه آموزش و پرورش به مدارس دوره اول تربیت محور و آماده سازی دانش آموزان برای جهش علمی در دور دوم است. دانش آموزان در این مقطع به انجام کارهای پژوهشی و دروس عمقی علوم پایه بسیار فراتر از دروس وزارتی اقدام می‌کند. به همین دلیل موضوع از ابتدا مورد اعتراض سمپاد، اولیا و دانش آموزان قرار گرفت که با عنایت رئیس دیوان ماده ۹۱ اعمال و مقرر شد هیأت عمومی مجدد نسبت به بررسی و اعلام نظر کند.

خانم رضایی خاطرنشان می‌کند: موضوع به هیأت تخصصی ارجاع شد که این هیئت با اکثریت قاطع آرا نسبت به اشکالات موجود رأی داد و از خرداد ماه سال‌جاری در انتظار طرح مجدد در هیأت عمومی برای تعیین تکلیف هستیم اما در این میان دوم آبان ماه امسال و بر اساس شکایت دیگری بند ۱۰ دفترچه مبنی بر پذیرش دانش آموزان بر اساس معدل بالای ۱۸ نیز لغو شده است در حالی که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ و مصوب شورای نگهبان در سیزدهم خرداد این هیأت صلاحیت ورود به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد.

گره دیگری به کلاف سردرگم سمپادی ها اضافه شد

این مادر معترض می‌گوید: برغم پیگیری‌های انجام شده نه تنها مسئله مرتفع نشده بلکه گره دیگری به این کلاف سردرگم اضافه شده است.

پدر یکی از دانش آموزان سمپادی نیز که در این تجمع شرکت کرده به خبرنگار مهر می‌گوید: اولیای دانش آموزان شاغل به تحصیل فعلی با توجه به عدم تعیین تکلیف شورا در خصوص وضعیت آتی دانش آموزان و محترم شمردن حقوق مکتسبه دانش آموزان فعلی، از اردیبهشت ماه به شیوه حقوقی و مراجعه به سازمان‌های مربوطه نسبت به رأی صادره اعتراض کردند که تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده‌ای که مشتمل بر حرمت حقوق مکتسبه آنان باشد دریافت نکرده‌ایم.

وی خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه کلاس‌های المپیاد این دانش آموزان در سال آخر دوره اول آغاز می‌شود اولین ضربه به گنجینه مدال‌های جهانی المپیادهای علمی وارد خواهد شد.

همچنین مادر یکی دیگر از دانش‌آموزان در همین ارتباط می‌گوید: این شرایط در پی شکایت فردیِ یکی از شهروندان مبنی بر ابطال بندی از ضوابط ثبت نام دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) اتفاق افتاده که بند مذکور متضمن ثبت نام دانش آموزان در سال دهم با شرط معدل است. دیوان محترم عدالت اداری شکایت این فرد را رسیدگی کرده و در تاریخ پنج اردیبهشت سال جاری هیأت عمومی دادنامه‌ای مبنی بر ابطال بند مذکور صادر کرد.

خانم محمدی می‌افزاید: پس از این اتفاق، با اعتراض معاونت حقوقی سمپاد و برخی از اولیا دانش آموزان سمپاد و تیم حقوقی اولیا و ارائه ادله و دفاعیات ماهوی و شکلی، رأی مذکور در هیأت تخصصی دیوان محترم عدالت اداری واجد ایراد تشخیص داده شده و برای رسیدگی مجدد به رئیس دیوان ارجاع شد تا پس از آن به دستور وی در هیأت عمومی مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد که تاکنون در نوبت ارجاع و رسیدگی است.

وی ادامه می‌دهد: آنچه که حائز اهمیت و مورد اعتراض اولیا دانش آموزان سمپاد است این است که اساساً این شکایت بر پایه ارائه اطلاعات غلط و با اهدافی مورد مناقشه مطرح شده است.

سیستم سمپاد کمترین خطا و تخلف را در سیستم‌های آموزشی کشور دارد

خانم محمدی می‌گوید: فرد شاکی که فرزندش از راهیابی به مدارس سمپاد جامانده، علت شکایت را برقراری عدالت آموزشی عنوان کرد در حالی که اگر فرزند وی تا قبل از مردودی همه شرایط پذیرش دانش آموز توسط سمپاد را عادلانه و قانونی می‌دانسته و اگر پذیرفته می‌شد هیچ ادعایی درباره غیر عادلانه بودن شکل آزمون نداشتند و پس از عدم قبولی به یکباره به صرافت اصلاح سیستم پذیرش دانش آموز سمپاد و برقراری عدالت افتادند.

وی با بیان اینکه سیستم کنونی سمپاد پس از آزمایش چندین روش و نزدیک به چهار دهه و گزینش دقیق‌ترین و بهترین آن، به شکل کنونی برگزار می‌شود، خاطرنشان می‌کند: این شیوه تا حد زیادی متضمن عدالت بوده و اتفاقاً در بین تمامی آزمون‌های تحصیلی دارای کمترین خطا و تخلف است.

این مادر در ادامه می‌افزاید: در دهه‌های اخیر، آموزش سمپاد یک دوره ۶ ساله دبیرستان بوده زیرا اساساً سیاست آموزشی سمپاد یک آموزش پژوهش محور و بر پایه ضریب هوشی دانش آموزان برگزیده بوده و لازم است که پس از پایان دوره ابتدایی دانش آموز واجد شرایط، تحت شرایط آموزشی مورد نظر قرار گیرد و هر گونه وقفه و یا انحراف در این مسیر، اساساً اهداف پژوهشی پیوسته و زنجیره‌ای آن را مخدوش می‌کند.

مدارس سمپاد به گواهی آمار دارای کمترین درصد تقلب و تخلف بوده که سالم‌ترین نوع آزمون است

یکی از معلمان حاضر در این تجمع نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: مدارس سمپاد به گواهی آمار دارای کمترین درصد تقلب و تخلف بوده که سالم‌ترین نوع آزمون است و از آنجایی که دانش آموزان دوره ششم در آزمونی غالباً بر اساس هوش ذاتی آنهاست شرکت می‌کنند کمتر مورد طمع آموزشگاه‌های آزاد بوده و توان اقتصادی و محرومیت‌های اجتماعی‌شان کمترین تأثیر را در رد یا قبولی آنها دارد.

این معلم خاطرنشان می‌کند: از همین رو است که پراکندگی مدارس سمپاد در اقصی نقاط کشور و بافت دانش آموزی آن در همه مدارس آن بسیار متنوع و فارغ از برخورداری اقتصادی و موقعیت اجتماعی آنهاست، در واقع سمپاد در شرایط فعلی یکی از بارز ترین نمادهای نیل به اهداف عالیه انقلاب اسلامی در برقراری عدالت آموزشی و اجتماعی است.

وی تصریح می‌کند: نکته حائز اهمیت در این ایام تبلیغات وسیع و مانور چالش برانگیز آموزشگاه‌های آزاد و البته تقریباً مشخصی است که پیرامون برقراری مجدد آزمون نهم به دهم در حال انجام است که حسن نیت فرد شاکی را مورد سوال و تردید جدی قرار می‌دهد.

خبرنگار مهر کوشید که با رئیس اداره آموزش استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این رابطه گفت‌وگو کند اما وی حاضر به پاسخگویی نشد.