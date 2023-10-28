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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۹

مهر گزارش می‌دهد؛

اعتراض خانواده های دانش آموزان سمپادی به رای دیوان عدالت اداری

اعتراض خانواده های دانش آموزان سمپادی به رای دیوان عدالت اداری

اصفهان- خانواده‌های دانش آموزان سمپادی اصفهان خواستار حمایت این نهاد از حقوق مکتسبه دانش آموزان و تجدید نظر در رای صادره دیوان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده‌های دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان در اصفهان صبح شنبه در اعتراض به ابطال مصوبه سمپاد توسط دیوان عدالت اداری و برگزاری آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد مقابل این نهاد تجمع کردند و خواستار بررسی و تجدید نظر در خصوص رأی صادره دیوان مبنی بر حذف بندهای پنج و ۱۰ دفترچه آزمون پذیرش دانش آموزان در مدارس سمپاد شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع از دیوان عدالت تقاضا کردند تا با رد دعوی واهی فردی مبنی بر ابطال بندی از ضوابط ثبت نام دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان، از حقوق مکتسبه این دانش آموزان حمایت کنند.

مادر یکی از اولیای دانش‌آموزان سمپادی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: دیوان عدالت اداری طی حکمی رأی بر ابطال بند پنج دفترچه آزمون پذیرش دانش آموزان در دوره اول سمپاد داد. در حالی بر اساس این بند دانش آموزان سمپاد در صورت داشتن شروطی بدون نیاز به آزمون در دور دوم مشغول تحصیل می‌شدند.

وی می‌افزاید: از آنجا که نگاه آموزش و پرورش به مدارس دوره اول تربیت محور و آماده سازی دانش آموزان برای جهش علمی در دور دوم است. دانش آموزان در این مقطع به انجام کارهای پژوهشی و دروس عمقی علوم پایه بسیار فراتر از دروس وزارتی اقدام می‌کند. به همین دلیل موضوع از ابتدا مورد اعتراض سمپاد، اولیا و دانش آموزان قرار گرفت که با عنایت رئیس دیوان ماده ۹۱ اعمال و مقرر شد هیأت عمومی مجدد نسبت به بررسی و اعلام نظر کند.

خانم رضایی خاطرنشان می‌کند: موضوع به هیأت تخصصی ارجاع شد که این هیئت با اکثریت قاطع آرا نسبت به اشکالات موجود رأی داد و از خرداد ماه سال‌جاری در انتظار طرح مجدد در هیأت عمومی برای تعیین تکلیف هستیم اما در این میان دوم آبان ماه امسال و بر اساس شکایت دیگری بند ۱۰ دفترچه مبنی بر پذیرش دانش آموزان بر اساس معدل بالای ۱۸ نیز لغو شده است در حالی که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ و مصوب شورای نگهبان در سیزدهم خرداد این هیأت صلاحیت ورود به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد.

گره دیگری به کلاف سردرگم سمپادی ها اضافه شد

این مادر معترض می‌گوید: برغم پیگیری‌های انجام شده نه تنها مسئله مرتفع نشده بلکه گره دیگری به این کلاف سردرگم اضافه شده است.

پدر یکی از دانش آموزان سمپادی نیز که در این تجمع شرکت کرده به خبرنگار مهر می‌گوید: اولیای دانش آموزان شاغل به تحصیل فعلی با توجه به عدم تعیین تکلیف شورا در خصوص وضعیت آتی دانش آموزان و محترم شمردن حقوق مکتسبه دانش آموزان فعلی، از اردیبهشت ماه به شیوه حقوقی و مراجعه به سازمان‌های مربوطه نسبت به رأی صادره اعتراض کردند که تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده‌ای که مشتمل بر حرمت حقوق مکتسبه آنان باشد دریافت نکرده‌ایم.

وی خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه کلاس‌های المپیاد این دانش آموزان در سال آخر دوره اول آغاز می‌شود اولین ضربه به گنجینه مدال‌های جهانی المپیادهای علمی وارد خواهد شد.

همچنین مادر یکی دیگر از دانش‌آموزان در همین ارتباط می‌گوید: این شرایط در پی شکایت فردیِ یکی از شهروندان مبنی بر ابطال بندی از ضوابط ثبت نام دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) اتفاق افتاده که بند مذکور متضمن ثبت نام دانش آموزان در سال دهم با شرط معدل است. دیوان محترم عدالت اداری شکایت این فرد را رسیدگی کرده و در تاریخ پنج اردیبهشت سال جاری هیأت عمومی دادنامه‌ای مبنی بر ابطال بند مذکور صادر کرد.

خانم محمدی می‌افزاید: پس از این اتفاق، با اعتراض معاونت حقوقی سمپاد و برخی از اولیا دانش آموزان سمپاد و تیم حقوقی اولیا و ارائه ادله و دفاعیات ماهوی و شکلی، رأی مذکور در هیأت تخصصی دیوان محترم عدالت اداری واجد ایراد تشخیص داده شده و برای رسیدگی مجدد به رئیس دیوان ارجاع شد تا پس از آن به دستور وی در هیأت عمومی مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد که تاکنون در نوبت ارجاع و رسیدگی است.

وی ادامه می‌دهد: آنچه که حائز اهمیت و مورد اعتراض اولیا دانش آموزان سمپاد است این است که اساساً این شکایت بر پایه ارائه اطلاعات غلط و با اهدافی مورد مناقشه مطرح شده است.

سیستم سمپاد کمترین خطا و تخلف را در سیستم‌های آموزشی کشور دارد

خانم محمدی می‌گوید: فرد شاکی که فرزندش از راهیابی به مدارس سمپاد جامانده، علت شکایت را برقراری عدالت آموزشی عنوان کرد در حالی که اگر فرزند وی تا قبل از مردودی همه شرایط پذیرش دانش آموز توسط سمپاد را عادلانه و قانونی می‌دانسته و اگر پذیرفته می‌شد هیچ ادعایی درباره غیر عادلانه بودن شکل آزمون نداشتند و پس از عدم قبولی به یکباره به صرافت اصلاح سیستم پذیرش دانش آموز سمپاد و برقراری عدالت افتادند.

وی با بیان اینکه سیستم کنونی سمپاد پس از آزمایش چندین روش و نزدیک به چهار دهه و گزینش دقیق‌ترین و بهترین آن، به شکل کنونی برگزار می‌شود، خاطرنشان می‌کند: این شیوه تا حد زیادی متضمن عدالت بوده و اتفاقاً در بین تمامی آزمون‌های تحصیلی دارای کمترین خطا و تخلف است.

این مادر در ادامه می‌افزاید: در دهه‌های اخیر، آموزش سمپاد یک دوره ۶ ساله دبیرستان بوده زیرا اساساً سیاست آموزشی سمپاد یک آموزش پژوهش محور و بر پایه ضریب هوشی دانش آموزان برگزیده بوده و لازم است که پس از پایان دوره ابتدایی دانش آموز واجد شرایط، تحت شرایط آموزشی مورد نظر قرار گیرد و هر گونه وقفه و یا انحراف در این مسیر، اساساً اهداف پژوهشی پیوسته و زنجیره‌ای آن را مخدوش می‌کند.

مدارس سمپاد به گواهی آمار دارای کمترین درصد تقلب و تخلف بوده که سالم‌ترین نوع آزمون است

یکی از معلمان حاضر در این تجمع نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: مدارس سمپاد به گواهی آمار دارای کمترین درصد تقلب و تخلف بوده که سالم‌ترین نوع آزمون است و از آنجایی که دانش آموزان دوره ششم در آزمونی غالباً بر اساس هوش ذاتی آنهاست شرکت می‌کنند کمتر مورد طمع آموزشگاه‌های آزاد بوده و توان اقتصادی و محرومیت‌های اجتماعی‌شان کمترین تأثیر را در رد یا قبولی آنها دارد.

این معلم خاطرنشان می‌کند: از همین رو است که پراکندگی مدارس سمپاد در اقصی نقاط کشور و بافت دانش آموزی آن در همه مدارس آن بسیار متنوع و فارغ از برخورداری اقتصادی و موقعیت اجتماعی آنهاست، در واقع سمپاد در شرایط فعلی یکی از بارز ترین نمادهای نیل به اهداف عالیه انقلاب اسلامی در برقراری عدالت آموزشی و اجتماعی است.

وی تصریح می‌کند: نکته حائز اهمیت در این ایام تبلیغات وسیع و مانور چالش برانگیز آموزشگاه‌های آزاد و البته تقریباً مشخصی است که پیرامون برقراری مجدد آزمون نهم به دهم در حال انجام است که حسن نیت فرد شاکی را مورد سوال و تردید جدی قرار می‌دهد.

خبرنگار مهر کوشید که با رئیس اداره آموزش استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این رابطه گفت‌وگو کند اما وی حاضر به پاسخگویی نشد.

کد مطلب 5923325

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    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      51 13
      پاسخ
      سلام همین تجمع اکنون در جلوی دیوان عدالت اداری شتهران نیز برپاست که متاسفانه هیچ خبری از این موضوع پوشش داده نشده است
    • محمد IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      68 109
      پاسخ
      تجمع نوعی تهدیدوناهنجاری است اگه باسوادهستنددرمقطع دوم متوسطه امتحان بدهند
      • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        38 15
        نخیر جانم.برای احقاق حقی هست که دارن آزمون میگیرند
      • ... IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        40 17
        نه عزیز من این دانش آموزان در این سال ها آموزش دیدن و این درست نیست که تعدادی دانش آموز دیگر آموز ببینند برای دوره ی دوم این اصلا مناسب نیست .
      • بی‌نام هستم IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        41 22
        ما خودمون رو یه بار ثابت کردیم. آزموده را آزمودن خطاست!!
      • امیر IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        8 3
        والا من که سر همین سر در گمی قبول نشدم و الانم تجربی نمونه دهمم.دانش اموزان سمپادی متوسطه اول اگه یه درجه از بقیه بالاترن /بغضیاشون میارین که دو باره امتحان بدن؟!یا نه میدونن هیچی نمی‌دونم🫡
      • طاهره IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        31 6
        نکنید انقدر با روان این بچه ها بازی نکنید، به خدا از لحاظ روحی اینا آسیب می بینن... بحث ترس نیست بحث فشار روانیه که از کودکی به این بچه ها اومده اینا دیگه نباید به فکر آزمون باشن ....
      • A IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        22 6
        اغتشاش که نکردند .جمع شدن که حقی رو موقع ثبت نام در ورودی ششم به هفتم تیزهوشان داشتند رو یادآوری کنند. از سال جدید موقع ثبت نام ورودی تیزهوشان جزو شرایط و بندهای ثبت نام باشه تا خانواده و دانش آموز با آگاهی نسبت به ۲ بار سنجیده شدن وارد آزمون بشه.
      • افشین IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        8 2
        شما اساسا موضوع رو متوجه نشدید و فقط چسبیدی به کلمه تجمع
      • توحید IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        15 27
        به نظر بنده عین عدالت هست که دوباره امتحان بدهند چون در این سه سال مشخص می‌شود که کی واقعا باهوش هست و هر کی بیشتر تلاش بکنه دوباره موفق میشه چون در کشورهای اروپایی وقتی مدرک گرفتی هر چند سال باید آزمون بدی که سواد آن بروز هست یا نه
      • علی رضا US ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        19 6
        متاسفانه نظر شما شبیه این است خوب کسانیکه کنکور قبول شده اند سال دوم دوباره کنکور بدهند اگر یک بار قبول شده اند باز هم قبول می شوند خب. آموزش در سمپاد با کلاس کنکور قلم چی و گاج فرق دارد . یک برنامه آموزش شش ساله است بر اساس استعداد شناسی و شکوفایی . آزمون مجدد جز گسیختگی آموزش نتیجهدای ندارد
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      105 121
      پاسخ
      اگه تیزهوش هستن نباید از آزمون بترسن بنظر من عدالت اینه همشون آزمون بدن در شرایط یکسان سنجیده شوند اگه طی اون سه سال فراتر از علوم پایه خونده باشن خب از چی میترسن باز آزمون بدن نمیشه که انحصاریش کنن
      • حسام IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        58 37
        آخه یسری حرفشون رو مزه مزه نمیکنن من خودم سه سال با تمام سختی ها ساختم و تازه دارم یاد میگیرم چجوری درس بخونم بعد اینا میخوان سه سال زحمت مارو هدر بدن حالا اومدیم و طرف قبول نشد تیزهوش تیزهوشه توسه سال هوشش تغییری نمیکنه که
      • Yalda IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        26 13
        چقدر بی منطق ، الان بحث بر سر تیز هوش بودن یا نبودن نیست . بحث بر سر اجرای عدالت هست . من با این تصمیم که از پایه هفتم اطلاع رسانی میشد و بعد آزمون میگرفتن مساله ندارم ولی نه به این شکل نابهجار و ناعادلانه . البته من هم اگر جای شما بودم همین حرف رو میزدم .
      • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        52 33
        عدالت اینه که همه فرصت برابر داشته بتشن. چه اونی که ۳ سال از امکانات سمپاد استفاد کرده. چه کسی که بدون امکانات و با توانایی های خودش داره امتحان میده.
      • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        61 34
        جهت اطلاع میگم مدارس سمپاد بر پایه پژوهشه نه تست زنی. بله ترسم داره چون دارن برا المپیاد آماده میشن و الان وقتشون رو باید بزارن برا تست زنی و رقابت با بچه هایی که وقت زیادی داشتن تشریف ببرن موسسات تست زنی و اگر باهوش بودن همون هفتم قبول میشدن.ضمنا سمپادیای فعلی با تعهد شش ساله قبول شده بودن....
      • تیزهوشانی عدالت پرست IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        28 29
        ما از آزمون نمی‌ترسیم فقط میگیم وقتی که از تیزهوش بودن ما اطمینان دارن و آزمون به این سختی رو که همانند کنکوره رو قبول شدیم خیلی بی عدالتی که دوباره بیان آزمون بگیرن
      • حسن IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        10 8
        بی عدالتی یعنی این که بیایم حق بچه ای که شش سال ابتدایی را سخت کوش بوده و به جای بازی و زبان و ورزش و مهمونی از همون کلاس اول تست زدن را یاد میگرفته بگیریم و بعد بیاد با کسایی که اکثرا ازهفتم به بعد قصد آزمون دادن را دارن دوباره امتحان بده پس بچگی این بچه ها که رفت نوجوانی اونها چی میشه
      • افشین IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        10 4
        نطر شما مثل این میمونه که کسی که پزشکی قبول شده هر دوسال باید دوباره کنکور بده چون اینی که الان دانشجوی پزشکیه اگه واقعا قویه پس دوباره قبول میشه خدایی خنده دار نیست
    • AE ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      62 83
      پاسخ
      خوب عزیزان اگر این قدر به هوش ذاتی فرزندتون اعتقاد دارید پس چرا نگرانید دوباره امتحان بدهند؟؟ یا از مخارج و هزینه ی دوباره برای کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان هراس دارید؟؟ چون هوش ذاتی که در هر شرایطی و تحت هر امتحانی موفق میشه مگر این که واقعاً ذاتی نباشه!!!
      • سمپادی فرزانگان IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        67 24
        اونایی که میگید هوش ذاتی ندارید...اگه خودت ذات هوشی داری چرا ششم به هفتم قبول نشدی؟گیریم خب وضعیتت خوب نبوده یا اتفاقی افتاده که نتونستی امتحان بدی خب برای همین تکمیل ظرفیت گذاشتن واستون بعدشم شماها اگه تیزهوش بودید میفهمیدید هرچی تعداد زیاد تر بشه احتمال قبولیتون جلوی سمپادیا میاد پایین.
      • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        6 2
        عزیز جان، اگر قرار باشه همه بخاطر اینکه ثابت کنند توانمندن مدام در حال آزمون تستی باشن که اصلا ایران پیشرفت نمی کنه. فقط مدام باید به هم ثابت کنیم. این بچه ها با وعده شش ساله پذیرفته شدن و با این قانون برنامه ریزی کردن. تصمیم گرفتن بجای کلاس تست و ازمونهای تستی وقتشون را بذارن برای تحقیق و المپیاد
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      78 7
      پاسخ
      از اینجا معلوم میشه مافیا تا چه حدی در سیستم آموزش ما نفوذ کرده
      • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        47 32
        سلام من چندین ساله که تو مدارس متوسطه ی دوم تیزهوشان تدریس میکنم واقعا خیلی از این دانش اموزان شایستگی موندن در مدارس تیز هوشانو ندارن، اینا باید مجدد امتحان بدن
      • . IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        3 1
        کسی که پاسخ داده : دبیر محترم همینطور که میفرمایید بعضی بعضی هاشون( که اون بعضی ها خیلی کم هستند ) لیاقت ندارن بخاطر اونا دلیل نمیشه ما سمپادیا دوباره استرس بکشیم 😐
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      48 40
      پاسخ
      با توجه به اینکه کلاس‌های المپیاد این دانش آموزان در سال آخر دوره اول آغاز می‌شود اولین ضربه به گنجینه مدال‌های جهانی المپیادهای علمی وارد خواهد شد.
      • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        14 5
        واین برگزاری کلاس ها دقیقا عین بی عدالتی آموزشی هست وبرای امتحان کنکور با بچه هایی که بدون هیچ امکاناتی بودند باید رقابت کنند
    • ناشناس AE ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      67 77
      پاسخ
      اگر واقعا این دانش آموزان تیز هوش هستند ، نباید از آزمون مجدد بترسند. ولی آزمون ورودی آنها در بعضی مراکز حوزه امتحانی امسال اصولی برگزار نشد. پس واقعا ۱۰۰ درصد تیزهوش نیستند و با ...... وارد این مدارس شده اند.
      • تیزهوشانی عدالت پرست IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        17 30
        ما از آزمون نمی‌ترسیم میگیم شماهایی که هیچی از درس نمیفهمین و داشتین تو این دوسالی که ما درس خوندیم خوشگذرونی میکردین چرا باید با ماها قاطی شین ها؟؟؟
      • ناشناس IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        3 3
        تمام باهوشا و درس خونا فقط از سمپاد نیستند . کی گفته همه خوشگذرونی کردن تو اگه نگران اینی که بیرون نرفتی و خوش نگذرندی هنوز دیر نیست
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      55 26
      پاسخ
      متاسفانه دانش آموزان سمپادی بجای تحصیل و آمادگی برای جهش تحصیلی در نیمه دوم دبیرستان باید شروع به تست زنی و استرس عدم قبولی سر کنند تا یک عده دانش آموزان دیگر با بخت آزمایی دوباره شاید بتوانند به مدارس سمپاد راه یابند؟
      • دانش IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        5 4
        این بچه ها اطلاع نداشتن در ثانی ی نفر میاد سال ۹ با ازمون مجدد قبول میشه در حالیکه بار اول قبول نشده پس قبل اینکه مدرک بدید دستش از اون هم ازمون مجدد بگیریید شما قصدتون نابودی المپیاد و پزوهش و سمپاد بود و البته پر کردن جیبهاتون و تمام تلاشتون رو هم کردید
    • ali13 IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      59 62
      پاسخ
      شرایط باید برای همه یکسان باشد رقابت علمی می باشد باید حتما آزمون برای همه باشد
      • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        46 31
        می‌توانستید آزمون ششم به هفتم رو قبول میشدین
      • یه سمپادی IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        2 1
        خیلی راحت بچتون با خودتون یا هرکس دیگه ای مثه ما باید تیزهوشان قبول میشد😂
    • مهرنیا IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      69 45
      پاسخ
      با سلام نه_به_آزمون مجدد ما مخالف آزمون مجدد بر ای فرزندان نخبه سمپاد هستیم
      • ... IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        40 30
        😂😂😂اگ نخبه هستن چرا میترسید دوباره امتحان بدن؟
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      43 25
      پاسخ
      تعداد دانش آموزان سمپادی کم هستند و طبیعتاً تعداد کامنت ها طرفدار حذف آزمون دوباره کم خواهد بود و تعداد طرفداران برگزاری آزمون زیاد خواهد بود نه بخاطر مسائل علمی و آموزشی بلکه بخاطر فراهم کردن یک بخت دیگر برای دانش آموزانی که نتوانستند قبول شوند؟
    • Yeganeh IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      51 29
      پاسخ
      آخه اصلا ربطی به تیزهوشی نداره ! :-) وقتی بچه ۱۰ ۱۱ ساله بودیم سرمون همش تو کتاب بود که مبادا با این شرایط اقتصادی اگه تیزهوشان قبول نشدیم مامان بابا مجبور باشن خدا تومن پول خرج مدرسمون کنن هیچکس شانسی وارد این مدرسه نشده براش جون کندیم وقتی که بقیه داشتن تو کوچه بازیشونو میکردن یا با فیلم و ...
      • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        25 11
        دقیقا منم باهات موافقم من روزایی که همه ی دوستام در حال خوشگذرونی و از این مهمونی به این مهمونی بودن و داشتم درس میخوندم
      • بی نام IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        6 4
        سلام ببین عزیزم بچه هایی که قبول نشدن دلیل نداره بهشون برچسب بزنید که تو کوچه دنبال فیلم و غیره بودن نه اصلا این طور نیست مثلا پسرم خودم سال گذشته کل ازمون های آزمایشی که می داد عالی بود حتی سوال های المپیاد را جواب میدادی متاسفانه سه روز قبل از ازمون ابله مرغان گرفت امتحانش را خراب کرد
    • یک شهروند IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      41 57
      پاسخ
      باهوش واقعی از آزمون نمی‌ترسه و از پس هر آزمونی بر میاد
      • مریم IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        9 5
        دوست عزیز باهوش واقعی نمیاد به جای اینکه هوششو واسه المپیاد و کنکور بزاره ، دوباره آزمون بده
      • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        8 3
        ما الان باید المپیاد و کلاسا و پژوهشیو کنار بذاریم تا آزمون تیزهوشان بدیم ؟ ماهایی که تو اوج کرونا و زمانی که خیلی از بچه ها درس مدرسه شون افت کرده بود ، درس میخوندیم اگر که قراره تصویب بشه نباید برای کسایی باشه که وارد سمپاد شدن
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      36 30
      پاسخ
      از قدیم گفتند آزموده را آزمودن خطاست، آخه مگه بعد از شناسایی یک آدم مستعد، استعداد او در طول زمان تغییر میکند؟ برنامه سمپاد یک زمانبندی 6 ساله است که هرگونه خدشه و دخل و تصرف در آن به مثابه نخبه سوزی ست، لذا با تشخیص مکر مافیای صنعت آموزش آزاد، مانع گریز نخبگان کشورمون شویم
    • مهتاب AE ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      50 53
      پاسخ
      خانواده های محترم سمپاد ها، نگران چه هستید،؟ شماها که همگی مدعی تیزهوش بودن فرزندان خود هستید، و فرزندانتان در دوره اول در بهترین مدارس تحصیل کردند، تیز هوش هم که الحمدلله هستند، اگر هر سال از آنها آزمون ورودی گرفته شود، قبول می شوند دیگر،حرص چی رو می خورید؟
      • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        34 56
        بله آزمون باید باشد حتما
      • Z. GB ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        56 20
        تو حاضری دوبار کنکور بدی؟درصورتی که کنکور اولو پزشکی آوری اونم تهران؟!
      • رص IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        8 0
        به نظرم شما آگاهی کافی برای نظردادن ندارید، در تعجبم آیا کنکور دادید و دانشگاه رفتید!!!!!!
      • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        8 1
        سرکار خانم خواهشا کمی فکر هم خوبه آیا شما حاضری تمام وقت و فکر و انرژی فرزندتو بگیری و هر سال بری یه چیزی شبیه کنکور بدی در عجبم نکنه شبانه روز شما ۷۲ ساعته و فرزند شما انرژی اتمی داره
    • روح اله AE ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      43 23
      پاسخ
      چرا باید دوباره این دانش آموزان برگردن عقب تست هزار جور مشکل دیگه تجربه کنن .در حالی که این دانش آموزان لیاقت ۶ سال پشت سر هم در این مدارس درس بخوانند حق بجا وکمترین کار براشان میباشد
    • ناشناس IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      41 25
      پاسخ
      شما اصلا نمی تونید بچه های سمپاد درک کنین و چون بچه خودتون قبول نشده اینکار رو می کنین اگر بچه خودتون توی این مدارس بودن مقابل این نظر بودین بچه های سمپاد سرشون خیلی شلوغه و روزی حداقل ۲ تا امتحان دارن و حجم استرسشون خیلی زیاده نمی توننن بخاطر منطق پوچ شما بیان استرس اونم داشته باشن
    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      31 18
      پاسخ
      در ضمن بچه های شما فرصت دوباره دادن آزمون دهم رو دارن دیگه چیکار به بچه های سمپاد دارین ، کینه شده تو دلتون؟ اونا خودشون به اندازه کافی مشغله فکری دارن و استرس میکشن
    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      28 21
      پاسخ
      بچه های سمپاد با هدف مشخص وارد این مدارس شدن و استعداد داشتن چرا باید بعد این همه سختی دوباره آزمون بدن و استرس بکشن چون شما ناراحتی ؟ اره بچه های سمپاد استعداد داشتن وارد مدارس شدن و همینطور استعداد و قدرت تحمل این سه سالم داشتن مگه تو تجربه کردی که چی میکشن
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      32 17
      پاسخ
      اون حجم از فشاری که روی بچه های سمپاد هست حقشونه ۶ سال و کامل اونجا درس بخونن بچه ی شما هم اگر استعداد داره دهم قبول شه
      • رضا IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        5 7
        خوب از سمپاد بیارش بیرون که فشار روش نباشه.
    • علی IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      20 12
      پاسخ
      اکثر بچه‌ها تو مدارس سنپاد سخت کوش هستند تا تیزهوش و امتحان مجدد فقط هزینه ها رو زیاد میکنه
    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      14 12
      پاسخ
      دانش آموزان سمپاد پایه هفتم دروس بهمون میخونم هشتم دروس یازدهم و... بعد بخاطر عقده ی شما اگر یه درصدم احتمالش باشه قبول نشن باید برگردن همرو از اول بخونن
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      11 5
      پاسخ
      لطفا بدون تفکر نظر ندید و اول کاملا به حرفی که میزنید آگاه باشید همه چی باد میل شما قرار نیست پیش بره که کینه میکنین
    • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      21 28
      پاسخ
      رعایت عدالت یعنی ازمون بدهند هر کس قبول شد به چه مناسبی حق الکی دادن
    • بینام IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      28 19
      پاسخ
      عدالت آموزشی در این است که همه ی دانش آموزان بتوانند از امکانات فوق العاده ی مدارس سمپاد ، استفاده کنند نه فقط کسانی که در آزمون ششم به هفتم در این مدارس پذیرفته شده اند . فرزند باهوش و بااستعداد من به علت بیماری در مقطع ششم به هفتم آزمون سمپاد نداد ولی حق اوست که بتواند دوباره شرکت کند .
      • Cabi IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        14 9
        دیگه بخت باهاش نبوده ما مجبور نیستیم روحو روانمونو برا اون از دست بدیم
      • افشین IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        3 1
        در این صورت و با کمال احترام قطعا فرزندتون طبق قانون اول تو آزمون تکمیل ظرفیت نهم به دهم قبول میشن و این دلیل نمیشه که همه دوباره امتحان بدن
    • م IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      28 14
      پاسخ
      عزیزان .بچه های قبولی ششم به هفتم .وقتی داشتن درس می خوندن .بقیه بجه ها داشتن لذت زندگی می بردن .عید اون سالشون رو ۱۵ روز تمام درs خوندن .می فهمید تمام عید درس خوندن برای یه بچه۱۱... ۱۲ ساله یعنی چی ؟؟؟‌الان هم ترس از آزمون ندارن .اما برای دوره ۶ ساله ورود کرده بودن .این احقاق حق هست
    • رسول IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      15 14
      پاسخ
      باسلام. آزمون های پیشرفت تحصیلی سمپاد در آخرترم و انتهای ترم.نشان دهنده افت تحصیلی ویا بی انگیزگی تعدادی از دانش آموزان می باشد که این نوع دانش اموز بنظر صلاح نیست در سمپاد بماند وحق دیگران را اهلش هستند پایمال کند. پس آزمون برگزار شود بهتر است .ضمنا کسانی که در سمپاد هستند
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      22 30
      پاسخ
      خوب همه باید در آزمون شرکت کنند تا شایسته ترین ها انتخاب بشوند تازه اینا که سمپادی هستند چرا از آزمون با دانش آموزان معمولی می‌ترسند ؟
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      25 17
      پاسخ
      نه به امتحان مجدد. امتحان دوباره سمپادی چیزی جز فشار بیهوده و پر کردن جیب مافیای کتاب های تست نیست
    • سمپادی IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      13 7
      پاسخ
      این واقعا ظلم هست. من اعتقاد دارم که همه باید آزمون بدن ولی دانش آموز کلاس نهم حقش خورده میشه چون بقیه بچه ها ۳ سال کار کردن و علاوه بر اینکه تکمیلی هم فارغ بر کتاب وزارتی داریم.ما نباید آزمون بدیم چون از هشتم به نهم چیزی عوض نمیشه نسبت به بچه ای که از هفتم هر روز داره تست میزنه
    • محمد IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      30 13
      پاسخ
      سمپاد از اول دوره ۶ساله بوده ولی دانش آموزان ضعیف از سمپاد اخراج میشن و در نهم یک تکمیل ظرفیت برای جایگزینی اون افراد دارن.نمیشه که همه اخراج بشن اینا باهوش هستن و باید به فکر المپیاد وپژوهش باشند نه مثل مارپله بیان از اول
      • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
        10 4
        دقیقا موافقم
    • ناشناس IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      10 4
      پاسخ
      این مسخره بازی ها راجمع کنید پنجشنبه ها رو از دانش آموزان گرفتید دیگه وقت استراحت ندارند چه قدر بی فکر هستید سلامت بچها از درسشون مهم تره
    • IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      8 3
      پاسخ
      همه می تومن از ششم به هفتم آزمون بدن قطعا اگه آزمون هم بدن صد در صد سمپاتیک ها قبول میشن همون طور که از نتایج کنکور مشخه ولی همه این برنامه ریزی ها برای پر مردن جیب مافیای کلاس هوش هست
    • شهروند IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      11 12
      پاسخ
      عزیزان دانش آموزان این مملکت برای رفتن به مدارس سمپاد حق برابر دارند چه در پایه هفتم و چه در پایه دهم اجازه بدید محک زده بشن .در ضمن با یک بار محک زدن آن هم در پایه هفتم نمی‌توان گفت دانش آموز تیز هوش است این مطلب باید در سال دهم اثبات شود لطفا با فشار های نابجا حقوق دیگران را تضعیف نکنید .
    • IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      12 10
      پاسخ
      وقتی یه نفر کارشناسی قبول می شه برای ادامه باید آزمون بده پس بچه های سمپاد هم سه سال از امکانات تحصیلی به خاطر زحمتی که کشیدن استفاده کردن دلیلی نداره تا اخر عمر چون یکبار قبول شدن دیگه دیگران حقی نداشته باشن انشالله که از همه ازمون گرفته می شه
      • یه سمپادی IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        1 0
        اونو با این مقایسه نکن ، اصلااااا نکن !!!!!!!
    • Messi IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      8 7
      پاسخ
      من خودم سمپادی ام و میگم باید دوباره آزمون بگیرن برای دوره دوم امسال که هیچ نباید الان دیگه به بچه ها استرس بدن ولی از سال دیگه اعلام کنن کسی که شیشم به هفتم آزمون میده قبول میشه واسه دوره دوم هم باید دوباره آزمون بده حداقل یه اطلاع بدن که مثل الان نشه
    • Hosna IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      10 5
      پاسخ
      تورو خدا بس کنید یه سال بذارین سمپادیا آرامش داشته باشن هی آزمون هی آزمون پس اینایی که قبل از امسال رفتن دهم چی اونام باید تو مدارس عادی باشن اگه قبول نمیشدن حداقل بذارین نهم رو درست و حسابی بخونیم
    • کوهیار IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      12 8
      پاسخ
      بچه ی من فقط به خاطر ۷ صدم با آخرین نفر موفق نشد به سمپاد وارد بشه , آیا این عدالت هست که به خاطر ۷ صدم برا همیشه از ورود به سمپاد جا بمونه?
    • هرکسی IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      9 2
      پاسخ
      محض اطلاع همه تون من خودم تیزهوشان می روم و بدونید پدرتون را در میارن. امتحانات پایش هست که مثل کنکور می مونه و اگر گند بزنی اخراج می شی و حق ازمون را دیگه نداری.امتحانات نوبت دوم هست که سمپادی ها چند تا کتاب اضافه دارن و باید امتحان اون را هم بدن جدا از پایش.
    • IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      9 10
      پاسخ
      چرا باید امتیازات و رانت های الکی و بیخود و غیر قانونی به عده ای دانش آموز که والدینشان در ارگانهای دولتی پارتی دارند ، تعلق بگیرد.
      • حسن IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        4 1
        این آزمون اصلا پارتی بازی نداره اگر پارتی بازی بود که این همه سرش دعوا نبود
    • Zey AE ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      8 7
      پاسخ
      حق دانش اموز سمپادی داری ضایع میشه . این عدالته؟ اگه این عدالته پس حقه که کشور عفب بمونه . شما دارید با استرس دادن به این دانش اموزان اونارو از پیشرفت عقب میزاربد
    • DK ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      14 3
      پاسخ
      اگه واقعا باهوش هستند در حد المپیاد کار کردند چرا باید از آزمون مجدد هراس داشته باشند... کسی که آزمون بهتری داده استحقاق بیشتری خواهد داشت
      • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        2 0
        بله،درسته.خیلی از دانش آموزان در سال ششم بنا به دلایلی نتونستن آزمون بدن در حالی که واقعا باهوش و با استعداد هستن.حق این دانش آموزان هم باید در نظر گرفته بسه
      • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        2 0
        بله،درسته.خیلی از دانش آموزان در سال ششم بنا به دلایلی نتونستن آزمون بدن در حالی که واقعا باهوش و با استعداد هستن.حق این دانش آموزان هم باید در نظر گرفته بسه
    • Z IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      13 5
      پاسخ
      باید آزمون بدهند پس چرا دانشگاهها برای کارشناسی به کارشناسی ارشد ویا دکترا آزمون می گیرند .
    • پارسا IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      15 10
      پاسخ
      اگر واقعا باهوش هستید از آزمون نباید بترسید در ضمن شما بهترین کلاس ها و بهترین معلم هارو دارید دیگه چرا بهانه میارید که ما آماده نیستیم
    • Nona IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      15 4
      پاسخ
      میدونی مشکل چیه اینکه با ازمون مجددا باز هم تو باهوش نمیشی که اینقد درگیرین بدبختا
    • .... IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      7 13
      پاسخ
      این که فقط دو نوبت آزمون وجود داشته باشد اصلا معقول نیست اگر بچه ها واقعا تیزهوش هستند که با امتحان مشکلی ندارند و اگر نیستند و با .... قبول شده اند که همان بهتر ظرفیت برای بچه های مستعد ایجاد شود
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      7 6
      پاسخ
      بي عدالتی یعنی یکی تیزهوشان و نمونه دولتی درس بخونه یکی مدرسه دولتی بعد با هم تو يه آزمون رقابت کنن
    • سید IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      15 9
      پاسخ
      هر کس تیزهوش هست واقعاادعا میکنه دوباره امتحان بده معلوم بشه عیارتون چطوریه چه بسا خیلی‌ها هم پسرفت کردند
    • رها IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      5 1
      پاسخ
      واقعا باورم نمیشه . ما باید بیایم المپیاد و درس های سخت سمپاد و تکمیلی و اینا رو ول کنیم که آزمون تیزهوشان بدیم و به یه عده بفهمونیم که ما از آزمون نمی‌ترسیم .
    • نرگس IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 1
      پاسخ
      واقعا چرا باید دانش آموزان که تو پایه متوسطه اول هستند با این حجم از دروس و کارسوق و کتاب های تکمیلی که دارن دوباره استرس آزمون نهم به دهم داشته باشن این دانش آموز ا به اندازه کافی درگیر هستند دوباره بار اضافی رو دوششون نذارین عملکردشان تحت تاثیر قرار می گیره خدا نگذره از باعث و بانیش
    • ی سمپادی IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 1
      پاسخ
      شمایی که میگی ما اگه زرنگیم نباید از آزمون دوباره بترسیم اولا اینکه ما از آزمون و رقابت با ی عده که برای قبولی خودشون حاضرن زحمات چند ساله ی بچه ها سمپاد از بین بره نمی ترسیم من خودم فقط دلم میسوزه برا وقت هایی که درس خوندم و دوستام خوش گذروندن بعدشم کا ی بار خودمون رو اثبات کردیم
    • حسن IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 1
      پاسخ
      نه به آزمون مجدد زمانی که بچه های دیگه در حال بازی و ورزش بودند بچه های ما از همون پیش دبستانی تا ششم وقتشون رو صرف درس و پیشرفت کردند من به عنوان ولی یک دانش آموز سمپادی اگر میدونستم که قراره فرزندم برای سه سال وارد مدرسه تیزهوشان بشه میگذاشتم بچگی کنه و بعد ازهفتم تا نهم برای آزمون آماده بشه
      • یه سمپادی IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        1 0
        دقیقاا بخدا اگه ما خودمونم میدونستیم بچگیمونو میکردیم بجا اینکه بیایم درسا دوازدهمو بخونیم.
    • مهدی IR ۰۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 2
      پاسخ
      این آزمون عین عدالت آموزشی است چون کسی که به هر دلیل نتونسته متوسطه اول و از تیزهوشان قبول شه چرا سنجش برابری با اونیکه تیزهوشان قبول شده نداشته باشه متوسطه برا دوم، اونی که تیزهوشان میخونه این امتیاز و داره که با زرنگا رقابت میکنه و درسای اضافی میخونه و باید و باید آزمون گرفته بشه ، من معلم هستم
    • نامی IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 5
      پاسخ
      بله به امتحان مجدد برای برقراری عدالت
    • علی AE ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 3
      پاسخ
      من به دو کاملا موافق امتحان دادن سمپادیا هستم. اول اینکه خیلیاشون در واقع با ضرب و زور کلاس و معلم و ... قبول شدن و استعداد خاصی ندارن . دوم اینکه اگر واقعا تیز هوشند و سه سال تو مدارس تیزهوشان آموزش دیدن نباید ترس از امتحان ورودی به مقطع بالاتر داشته باشن. در نتیجه یه جای کارشون میلنگه.
    • پیام IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      2 2
      پاسخ
      سلام وقت بخیر. من دانش آموز پایه دهم هستم و میخوام نظرمو کاملا بی طرفانه بگم. دانش آموزان نهم مدارس غیر دولتی و نمونه دولتی که پایه نهم هستن با کمبود ظرفیت رو به رو هستن. به طوری که داخل استان ما کلا 6 نفر پذیرش داشتیم! به نظرم این درسته که دوباره امتحان تیزهوشان بگیرن از نهمی ها. بهونه الکی هم نباش
    • پیام IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      2 2
      پاسخ
      باشه! ولی خوب اینجا چه مشکلی در این عدالت پیش میاد؟؟ ااین که دانش آموزان پایه هشتم و نهم امسال این مدارس تازه فهمیدن آزمون هست! و این یعنی یک سال رو از دست دادن!
    • رضا IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 4
      پاسخ
      آزمون یعنی عدالت.
    • ناشناس IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 1
      پاسخ
      اگه شما میدونستید چه درسهای سختی از بچه ها میخان توی این 3سال، تمام سیستم بدنشون به هم میخوره به خاطر سنگینی درساشون، بی انصافی که بخان دوباره استرس وارد کنند بهشون،
    • ناصر IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      2 1
      پاسخ
      دیوان میتونه یه اصلاحیه بزنه ، از سال تحصیلی آینده( وردی های جدید هفتم) شرایط جدید پذیرش در مدارس تیزهوشان را خواهند داشت، ولی وسط سال یه تصمیم عجولانه گرفتن قطعا تمرکز بچه های سمپاد رو بهم خواهد زد.
    • IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 3
      پاسخ
      اینکه خانواده‌ها دوست ندارند بچه‌ها شون دوباره امتحان بدن به خاطر اینه که میدونین بچه‌ها تون ضعیف اند و احتمال افتادنشون هست !
      • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        1 1
        نه جانم. خانواده می دونه هدف از بودن فرزندش در سمپاد تحقیق و پژوهشه. اگر بخواد آزمون بده که میشه همون کلاس تست زنی و... پس فرق سمپاد با بقیه مدارس چی میشه. دیگه کلا منحلش کنن
    • Sh IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 1
      پاسخ
      با این اوضاع ششم ها هم شرکت در تیزهوشان نکنند بهتره مگه اعصاب بچه هاشون از سر راه آوردن که مدام در استرس امتحان باشن که ۳ سال دیگه دوباره امتحان بدن.
    • ابراهیم نوری IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 1
      پاسخ
      خدا یش اجحاف در حق نخبگان هست چرا اینقدر ظلم میکنند
    • معلم IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 3
      پاسخ
      سلام. اتفاقا دیوان کار خیلی خوبی کرده.مدارس سمپاد ارثیه بابای کسی نیست که طرف از کلاس ششم بیاد و کلاس دوازدهم خارج بشه از اونجا.شاید دانش آموزان مستعد دیگری باشند که بخواهند از کلاس دهم وارد سمپاد بشن.اتفاقن دست دیوان درد نکنه.که این فرصت را در اختیار بقیه قرار داده.چه اشکالی داره آزمون مجدد
    • ابراهیم ذاکری IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      2 1
      پاسخ
      خواهشن با احساسات دانش آموزانی که اکنون دوره بلوغ فکری آنها میباشد ودر حین تحصیلی هستندبازی نکنید تمام دغدغه آنها همین حرفهای مسخره شماست که هرجا قانون رو به نفع خودتان تغیر دهید ،چیزی که حق دانش آموزان عزیز استعداد های درخشان هست نباید از آنان گرفت، فرزندان شما اگر نخبه بودند توی آزمون قبول میشدن
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      1 1
      پاسخ
      اگر میخوایم ایران پیشرفت کنه باید جلوی مافیای کنکور را گرفت. تا وقتی دانش آموز مدام در پی آزمونهای تستی باشه نمی تونه به تحقیق و تفحص بپردازه، از هر عالمی بپرسید این حرف را رد نمی کنه. لازم نیست مدام به دانش اموز استرس تست زنی وارد کنید. باید حمایتش کنید و به تحقیق هدایتش کنید.
    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      1 2
      پاسخ
      رای دیوان ناعادلانست چون ۱-پای مافیای آموزش وسطه چون اونا فقط سود میبرن ۲-مگه یه بچه چقدر توان داره که این همه بش استرس میدید ۳-با امتحان مجدد هزینه دولت تو این سه سال یعنی بر باد ۴-اساسا این بچه ها با قرارداد شش ساله اومدن حالا اومدین زدین زیرش
    • GB ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      2 1
      پاسخ
      اگه واقعا راست میگن با پارتی و پول نرفتن پایه ی دهم امتحان بدن ، گرچه دوره ی دوم هم همون کارو میکنن ٪۱۰۰
    • GB ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      البته منظورم همشون نیست ،در بینشون دانش آموزانی هست که واقعا نابغه اند
    • امیر IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 3
      پاسخ
      من خودم چندین سال معلم سمپادیها هستم این بچه ها واقعا باهوشند به نظرم آزمودن دوباره آنها خطاست مگر یک انسان چند بار میتونه در دوران کودکی ونوجوانی استرس وفشار روحی روتحمل کنه؟؟آزمون دوباره باعث قدرت گرفتن مافیای درسی واتلاف وقت این دانش آنوزان ودورشدن از اهداف سمپادمیباشد
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      2 1
      پاسخ
      نه به آزمون ..نه به استرس دوباره نوجوانانمون ..نه به اتلاف وقت دانش آموزان مستعد..نه به قدرت گرفتن مافیای هوش
    • صفا IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 2
      پاسخ
      این سمپادی چرا فکر می کنن فقط خودشون باهوشند در حالی که بقیه رو خنگ تصور می کنند .پس نتیجه می گیریم همچین هم باهوش نیستند و به زور کلاس قبول شدن و تو اون مدرسه هم چیزی بارشون نشده که الان از رقابت با به قول خودشون خنگا می ترسن .اگه اینا خیلی درس خوندن حتی فراتر از دایره وزارت پس چرا نگران هستند
      • Nona IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        1 0
        هبچوقت جسارت نکردیم و نگفتیم شما خنگین یخورده که فکر کنی میبینی که داری توی متنت میگی خودتون حتی به زور کلاسم قبول نشدین یخورده فکر کنیم بعدش نظر بدیم نصف این متن باعث تخریب خودتون شد
    • رضا RO ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      سلام دوستان خوب هستین من درک میکنم که آزمون دادن سخته خیلی سخت ولی اینجوری نمیشه که دوباره آزمون ندید چون بعضی ها وقتی قبول شدن دیگ نمیخونن اینجوری حق کسی تلاش میکنه کسی نمیکنه ضایعس آزمون تیزهوشان یک بدی که داره خیلی سخت و نیاز به تمرین و تست زدن زیاد داره سوالایی که میدن درسته خارج از کتاب نیست ول
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 1
      پاسخ
      این عدالت نیست ، این حق بچه‌ های تیزهوشانه که برن دوره دوم ، ما در سال ششم از خوشی هامون زدیم تا این مدرسه قبول شدیم، یعنی الان باید المپیاد و... رو ول کنیم و بیایم دوباره بخونیم ، مگر چندبار باید آزمون داد؟؟؟
    • علی US ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      1 2
      پاسخ
      آزمون مجدد مثل کنکور مجدد است. می توانیم بگوییم کسی یکبار کنکور قبولدشده حالا بیاید سال دوم دوباره کنکور بدهد . حتی در رشته معماری شش سال دوره بدلیل پیوستگی مطالب و رسیدن به نتیجه صحیح پیوسته است یعنی حتی کنکور فوق لیسانس ندارد . سمپاد هم از این قائده جدا نیست . شیرازه سمپاد می پاشد
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      7 1
      پاسخ
      آزمون گرفتن دوباره برا این بچه ها عین بی عدالتی هست چون اینا سه سال درسای سختی که تومدارس عادی خونده نمیشه رو میخونن وپشت سر میذارن و اگه قبول نشن برا دهم ،ضربه روحی خیلی بدی میخورن ،خواهشا اگه بچه های خودتون هم بود اینطور قضاوت میکردین
    • فهیمه DK ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 4
      پاسخ
      خواهر عزیز این چه عدالت آموزشی که دانش آموز فقط بایک مرحله آزمون از ابتدای متوسطه اول تا انتهای متوسطه دوم صندلی را رزرف نماید!!؟؟ خوبه فارغ از منفعت شخصـی قضاوت کنیم بهترین رای صادر شده ان شاالله با اجرایی کردن این رای بسیـــــاار مهم یک قدم دیگر به عدالت آموزشی برای فرزندان ایران نزدیکتر بشیم
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 3
      پاسخ
      والا اینها اسمشون تیز هوش هست در واقع سخت کوش هستند.دانش آموز خود من اینقدر تست زنی تمرین کرد متوسط بود و توی مدرسه ی تیزهوشان قبول شد، در صورتی که باهوش تر از اون خیلی بودند ولی تست زنی بلد نبودن. اگر واقعا تیزهوش هستند ترس امتحان دوباره نباید داشته باشند
      • Dina IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        2 1
        اگر واقعا معلمی باید تاسف خورد به دانش اموزی که زیر دست شماست دانش اموزان تیزهوش خودشون چنددسته ان یکیش همون سخت گوشه که شما میگی همه اینها تو مدارس سمپاد از دوره اول شناسایی میشن و روشون برنامه ریزی میشه
    • سهیل IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      1 4
      پاسخ
      ممکنه دانش آموز به علت بیماری یا استرس و .... در مرحله اول نتوانسته نمره قبولی رو بگیره بهتره به فرصت دیگه داشته باشه.!! ضمن اینکه دبیرستان دور اول و دوم متفاوتند و دلیلی ندارد با یک مرحله آزمون هردو دوره و مقطع تحصیلی تست گرفته بشه!!!
      • مهشید IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        2 0
        ببخشیدا ولی به بچه های سمپاد ربطی نداره که اونا چیزیشون شده و نتونستن ازمون بدن بعدم تکمیل ظرفیت واسه چیه ؟ واسه اینه که اونایی که مشکل داشتن و الان ادعا میکنن اگه اون مشکل پیش نمیومد قبول میشدیمه . نه واسه سمپادیایی که کلی درس و مشق دارن😐
    • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      بابا اصن خودشون فازشون با خودشون معلوم‌نیست یه بار میگن ازمون هست یه بار میگن نیست بعد میگن خرداد ماه بهتون میگیم خراداد بگن دیگه وقتی مونده سمپادیا بخونن.!!!!!
    • یه سمپادی IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      دوستان و خانواده هایی که میگین بچه های ما اونموقع مشکل داشتن و نتونستن ازمون بدن یا خراب کردن ، ازمون "تکمیل ظرفیت" برای بچه های شماست که به هر دلیلی نتونستن ازمون بدن و حالا ادعا میکنن اگه ازمون بود حتما قبول میشیدیم ، نه اینکه یه ازمون بزارن و ماهایی که یبار ازمون دادیم رو دوباره تحت فشار قرار بد
    • IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      علت اعتراض این خانواده‌ها واسه اینه خودشون هم ميدونند بچه‌هاشون دور اول با رانت هزار بدبختی فشار خانواده و کلاس رفتن قبول شدند. وگرنه ملاک سمپاد بودن به یک آزمون نیست. ممکنه همون سمپادی در دوره‌های بالاتر توانایی ادامه نداشته باشه. پس دانش‌آموزان بهتر باید با آزمون جایگزین بشن. رای دیوان عادلانه است
    • ناشناس IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      هوش وراثتی هست نه اکتسابی،اونایی که چند سال در موسسات آموزشی با صرف هزینه با انواع سوالات آزمون آشنا شدند دلیلی برای اثبات هوش اونا نیست هوش وقتی سنجیده میشه که تمام شرایط آموزشی یکسان و عادلانه باشه
    • amir IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      تجمع اصلا معنی نداره وکیل بگیرید از راه قانون جلو برین یه سیاه جمع کنید بدین وکیل اقدام کنه .تا هرچی میشه تجمع باوضعیت حساس کنونی منطقه.

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