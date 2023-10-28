مراقب انحراف اذهان از واقعیات جنگ غزه باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبادتی شامگاه جمعه در گردهمایی هیأت‌های مذهبی که در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار شد، گفت: امروز رسانه‌های معاند در تلاش هستند تا واقعیات جنگ غزه را آن طور که خود تمایل دارند، به سمتی سوق دهند که اذهان مردم از حقیقت این رخداد تلخ منحرف شود، بنابراین باید مراقب جنگ رسانه‌ای و ترکیبی دشمن باشیم.

وی با تاکید بر اینک وظیفه امروز ما مقابله با دروغ‌پراکنی‌هایی است که تلاش می‌کند ذهن جوانان و فرزندان این سرزمین را به سمتی که مطلوب خودشان است سوق دهد، افزود: یکی از اقداماتی که در شرایط کنونی می‌توان انجام داد، تحریم کالاهایی است که توسط حامیان رژیم غاصب اسرائیل انجام می‌شود؛ چرا که به عینه شاهد کمک آن‌ها به این رژیم در اتفاقات اخیر بودیم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه محکوم کردن جنایاتی که در غزه رخ می‌دهد، یک تکلیف انسانی بوده و این همان راهی است که امام حسین (ع) آن را به نشان داده است، اظهار کرد: زنجان یکی از شهرهایی است که همواره در حمایت از مظلوم و دفاع از انسانین در خط مقدم بوده و امروز به وجود چنین مردمانی در پایتخت شور و شعور حسینی افتخار می‌کنیم و بی‌تردید قرار گرفتن در این صف مقدم کماکان تداوم خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه آمار حاکی از آن است که تا به امروز در حملات وحشیانه رژیم غاصب اسرائیل به غزه بیش از ۱۲۰۰ کودک به شهادت رسیده‌اند، ادامه داد: شهادت کودکان در غزه توسط وحشی‌ترین رژیم روی کره زمین و به فجیع‌ترین شکل ممکن در حال رخ دادن است، این در حالی است که در هیچ جای دنیا کودک‌کشی مرسوم نبوده اما این رژیم ثابت کرده است که به هیچ‌کس رحم نمی‌کند.

عبادتی با اشاره به اینکه مردم ایران اسلامی با تبعیت از اهل‌بیت (ع) همواره پشتیبان و حامی مظلوم بوده و در برابر ظالم ایستادگی کرده‌اند، تصریح کرد: پرچمداری ایران اسلامی در دفاع از مظلوم در همه برهه‌ها به اثبات رسیده و در قضیه اخیر نیز مردم ایران اسلامی یکصدا این جنایات را محکوم می‌کنند که این خود بیانگر آن است که دفاع از مظلوم در مرام و منش ایرانی‌ها یک شعار نبوده و در عمل نیز به اثبات رسیده است.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با یادآوری اینکه برخی این سوال را مطرح می‌کنند که صلح مردم فلسطین و رژیم جعلی اسرائیل کی محقق خواهد شد، اضافه کرد: این موضوع هیچ‌گاه رنگ حقیقت به خود نخواهد گرفت؛ چرا که چگونه می‌توان با کسانی که سرزمین‌شان را غصب و عزیزترین کسان‌شان را به شهادت رسانده‌اند، صلح کرد.

وی با بیان اینکه موضوع فروش زمین توسط فلسطینیان یک سم‌پاشی رسانه‌ای توسط صهیونیست‌ها بوده و به هیچ وجه نمی‌توان این همه زمین را به فروش رساند، عنوان کرد: اقدامات رژیم غاصب اسرائیل به قدری وقیحانه و وحشیانه است که بمباران بیمارستان المعمدانی را برای خود یک افتخار تلقی می‌کردند اما وقتی اعتراض کشورهای بی‌طرف را شنیدند، به دروغ اعلام کردند که این اقدام از سوی حماس انجام شده است.

عبادتی خاطرنشان کرد: ساکت نشستن در مقابل اقدامات رژیم صهیونیستی جایز نبوده و باید از همه ابزار به ویژه رسانه برای به چالش کشیدن این رژیم منحوس در جهان استفاده کنیم.