حضور بیش از ۵ هزار مددجو کمیته امداد در مسابقات قرآنی «باران وحی»

محمد افشارنیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ششمین دوره مسابقات قرآنی باران وحی با شرکت بیش از ۵ هزار مددجو در حال برگزاری است و به زودی نفرات برتر راه یافته به مرحله کشوری معرفی می‌شوند.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی باران وحی، بیان کرد: امسال ششمین دوره مسابقات قرآن با عنوان (باران وحی‌) مبتنی بر آموزه‌های قرآنی و معارف دینی از ابتدای تیر ماه اجرا شد.

وی گفت: این دوره از مسابقات در ۱۵ رشته شامل: تحقیق، ترتیل، حفظ عمومی، حفظ تخصصی، صحیح خوانی، اذان، دعاخوانی، صحت قرائت نماز؛ سبد مفاهیم شامل: فهم قرآن، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه، نقاشی، خوشنویسی و قصه گویی برگزار و شرکت کنندگان در مرحله استانی به رقابت پرداختند.

افشارنیا با بیان اینکه ششمین دوره مسابقات قرآنی باران وحی در سه گروه سنی ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار می‌شود، افزود: شرکت کنندگان از ابتدای تیرماه تا ۱۵ مرداد، آثار خود را ارسال و از ۱۵ مهرماه تا ۵ آبان ماه داوری آثار به اتمام می‌رسد.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی خاطرنشان کرد داوران برجسته قرآنی کشوری و بین المللی داوری مسابقات استانی قرآنی باران وحی را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه در هر رشته سه نفر به عنوان نفرات برتر به مسابقات کشوری راه پیدا خواهند کرد.

افشارنیا بیان کرد: در سال گذشته این دوره از مسابقات در ۹ رشته برگزار گردید که ۷۱۳ نفر از مددجویان استان شرکت کردند و امسال با افزوده شدن ۶ رشته، ۵۱۲۱ نفر شرکت کردند که نشان از استقبال مددجویان از این مسابقات دارد.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی توانمندسازی قرآن آموزان جامعه هدف، انس و ارتقای دانش قرآنی مخاطبین و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس به واسطه رقابت سالم در مسابقات از اهداف اجرای این جشنواره است.

وی گفت: از برگزیدگان مسابقات قرآنی باران وحی، به عنوان مربی قرآن در کلاس‌های آموزش قرآن بهره گیری خواهد شد و اگر نیاز به کلاس تخصصی داشته باشند هزینه‌ها توسط کمیته امداد پرداخت می‌شوند.