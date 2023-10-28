نسخه سریال اخت الرضا(ع) در ۴ قسمت است

سید مجتبی طباطبایی کارگردان فیلم سینمایی اخت الرضا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید آثار تاریخی مبتنی بر تاریخ اسلام هنوز در موقعیتی قرار نگرفته است که سینماداری که وارد صنعت سینما شده و بازده مالی برای او مهم است و نگاه صنعتی به این عرصه دارد، از آن استقبال کند.

طباطبایی با بیان اینکه قبل از ساخت اخت الرضا تجربه کار نمایشی داشته ام بیان داشت: نمایش ها و فیلم های آیینی که مبتنی بر تاریخ اسلام است دارای مخاطبان گسترده ای از اقشار مختلف است و همه اعضای خانواده می توانند برای تماشای آن به سینما بروند اما به دلیل کمبود تولیدات در این حوزه، هنور برای مسئولین و سینماگران جا نیفتاده است که این گونه از فیلم ها می توانند در سبد خانوارها قرار گیرد.

کارگردان فیلم سینمایی اخت الرضا (ع) ادامه داد: نسخه سریال اخت الرضا به صورت ۴ قسمتی است و از همان ابتدا با این رویکرد کار را شروع کردیم و البته جنبه مستند این فیلم به لحاظ تاریخ اسلام بر ابعاد دیگر می چربد و این فیلم مستند داستانی سینمایی است.

وی با بیان اینکه عدم استفاده از بازیگران چهره را از مزیت های کار می دانم افزود: برای این کار بازیگران توانمندی را پیدا کردیم همانند مجید امیری که بازیگر قابلی است و جایزه تئاتر فجر را داشته، جواد طاهری که او هم از بازیگران خوب است و در سریال یوسف و فیلم ملک سلمیان ایفای نقش کرده است، سهیلا محققی که نقش اول خانم این فیلم را بر عهده داشت نیز دختر مستعدی است که به خوبی ایفای نقش کرد.

طباطبایی بیان داشت: در عرصه بازیگری استعدادهای زیادی داریم که موقعیت برای بروز این استعدادها فراهم نشده است که در فیلم سینمایی اخت الرضا تلاش کردیم تا از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

کارگردان فیلم سینمایی اخت الرضا (ع) در پاسخ به انتقاد عدم استفاده از بازیگران چهره در این فیلم بیان داشت: آرزوی هر کارگردانی است که با بازیگران چهره کار کند و اتفاقات خوبی را رقم بزند؛ اما معتقدم انتخاب یک تیم یکدست بهتر از انتخاب تیم ناهمگون که در آن بازیگر چهره هم حضور دارد است و ما باید تیمی را انتخاب کنیم که بتوان هماهنگی لازم برای ادامه کار را داشته باشند.

وی اضافه کرد: می خواستیم شخصیتی که در این فیلم معرفی می شود چهره جدیدی باشد؛ هر چند که بودجه و امکانات نیز در تولید اثر و بهره گیری از بازیگران تراز اول مهم است.

مسئولان برای اکران این اثر دغدغه داشته باشند

کارگردان فیلم سینمایی اخت الرضا (ع) با بیان اینکه این کار نیز ممکن است دارای نواقصی باشد عنوان کرد: باید از مسئولینی که برای ساخت این اثر حمایت کردند تشکر کنم و البته برای اکران این اثر نیز باید دغدغه باشد و زمان بیشتری برای نمایش آن در نظر گرفته شود.

ساخت فیلم سینمایی «اخت الرضا» از سال ۱۳۹۸ آغاز و در زمستان ۱۴۰۱ به اتمام رسیده است و در ۵ موقعیت از جمله شهرک سینمایی نور تابان، بافق یزد، دستجرد قم، شهرک سینمایی غزالی تهران و شهر مقدس قم فیلمبرداری شده است.

گفته شده پژوهش فیلم‌نامه «اخت الرضا» ۴ سال با حضور جمعی از محققان تاریخ اسلام به طول انجامیده و آیت الله احمد عابدی و عبدالرحیم حجتی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم بر آن نظارت داشتند و در نهایت فیلمنامه به تأیید آستان مقدس حضرت معصومه (س) و با مشارکت عتبه حسینی به رشته نگارش درآمده است.

این اثر سینمایی اولین محصول مشترک فرهنگی بین عتبه امام حسین علیه‌السلام و عتبه حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) بوده که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شرکت سینمایی نور تابان وابسته به بنیاد مستضعفان در ساخت آن مشارکت داشتند.