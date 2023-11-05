به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، محسن داوری فرماندار مشهد و یوسف اسماعیل‌زاده معاون فرهنگی هنری شهرداری مشهد در جلسه‌ای میزبان عوامل تولید و بازیگران فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» بودند.

محسن داوری در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت تأثیرگذاری مهم هنر بر مخاطبان، خطاب به عوامل این فیلم گفت: شما با تولید این فیلم کار بسیار مهم و بزرگی کرده‌اید، خداوند به این نوع کارها برکت می‌دهد و تولید چنین آثاری، توفیق الهی است.

فرماندار شهر مشهد در ادامه گفت: امروزه سینما بسیار مهم و مؤثر است، به همین منظور باید در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام شود و ما آمادگی هر گونه همکاری برای بیشتر دیده شدن کار را داریم.

در ادامه یوسف اسماعیل‌زاده بیان کرد: این موضوع باید مورد توجه مجامع مختلف فرهنگی قرار بگیرد و ما هم به عنوان خادمان شهر امام رضا (ع) هر کمکی بتوانیم در جهت ترویج فرهنگ حضرت رضا (ع) و سیره زندگی خواهر ایشان انجام خواهیم داد.

سید مجتبی طباطبایی کارگردان «اخت الرضا» هم ضمن ابراز خشنودی از استقبال خوب مخاطبان از این اثر گفت: ویژگی مهم این فیلم این است که اولین محصول مشترک دو آستان است و این می‌تواند آغاز استفاده از ظرفیت آستان ها برای کارهای بعدی باشد. مشهد هم به عنوان یک قطب فرهنگی مذهبی و پایتخت معنوی کشور، می‌طلبد که به کمک کارهای بسیار جدی در حوزه تاریخ اسلام بیاید و بخشی از این امور هم همکاری استانداری و فرمانداری به عنوان نماینده دولت در استان‌ها را می‌طلبد.» طباطبایی همچنین تاکید کرد هنرمندان برای تولید چنین آثاری پیش‌قدم خواهند شد.

سپس احمد کشکولی مدیر تولید این پروژه ضمن تشکر از این دعوت در خصوص روند تولید پروژه و سختی کار توضیحاتی داد و به این نکته اشاره کرد: بودجه این فیلم نسبت به کارهای تاریخی دیگر بسیار محدود بوده است.

در حاشیه این مراسم به عوامل تولید فیلم «اخت الرضا» لوح تقدیر اهدا شد.

فیلم سینمایی «اخت الرضا» که از ۲۲ مهر در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است، سفر بانوی کرامت حضرت معصومه (س) از مدینه به قم را روایت می‌کند. این اثر توسط سازمان سینمایی سوره تولید شده است.