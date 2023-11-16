به گزارش خبرنگار مهر، «اخت‌الرضا» به کارگردانی سید مجتبی طباطبایی فیلمی تاریخی- مذهبی است که این روزها در حال اکران در سینماهای کشور است و تا به امروز مجموع فروش سینمایی و سیار آن به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به همین بهانه با سه تن از بازیگران این فیلم گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

«اخت‌الرضا» ظرفیت فیلمسازان شهرستانی را ثابت کرد

حمید لاجوردی بازیگردان و مشاور کارگردان «اخت‌الرضا»» درباره نحوه حضور در این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: من و آقای طباطبایی کارگردان این اثر، تاکنون در تلویزیون سه کار را با همدیگر کارگردانی کرده‌ایم. هنگامی که آقای طباطبایی می‌خواست این کار را دست بگیرد از من کمک خواست و گفت در مورد آنچه مربوط به اتفاقات هنری جلوی دوربین می‌شود به من کمک کن و من هم برای همکاری آمدم. البته که اسم حضرت معصومه سلام الله علیها هم بود و این در انگیزه من بی تأثیر نبود و شروع به کار کردیم.

وی که نقش یک مرد علوی را هم در این فیلم بازی کرده است در این باره عنوان کرد: نقشی که من در «اخت‌الرضا» بازی کردم این بود که در بخشی از فضای سیاسی اجتماعی آن زمان در بازار چالشی بین ۲ نفر ایجاد می‌شد، یک نفر از آنها از مأموران و عاملان حکومت عباسی و دیگری مردی علوی و از محبان اهل بیت (ع) بود که من آن نقش را بازی کردم. در آن سال‌ها یک درگیری بین علویان و عباسیان وجود داشته و این واقعیت تاریخی آن دوره است و نقش من به نمایندگی از جریان علویان بود.

حمید لاجوردی

لاجوردی درباره فضای حاکم بر سینمای ایران و ارتباط آن با پروژه «اخت‌الرضا» بیان کرد: حقیقت این است که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاده است، ما همیشه می‌گوئیم که سینما یعنی، تهران و پایتخت و مسئولان فرهنگی کشور متصور نیستند که در شهری به غیر از تهران می‌شود سینما داشت. نه که نداریم، داریم، انجمن‌های سینمایی فعالیت می‌کنند اما در حوزه فیلم کوتاه. اینکه در حوزه فیلم بلند کسی بخواهد اکران سراسری بگیرد مثل فیلم «اخت‌الرضا»، این یک اتفاق بی‌سابقه است. خیلی آرزو دارم که سینماهای استان‌های مختلف راه بیفتد و این تمرکزی که در پایتخت وجود دارد در کل کشور باشد. ما هنرمندان و بازیگران و کارگردان‌های درجه یک بسیاری در کل کشور داریم ولی در شهرها و استان‌های خودشان نمی‌توانند کار کنند. آنها هجرت می‌کنند به تهران و آنجا درگیر چرخه‌ای از سینما می‌شوند که مال آن‌ها نیست و شاید یک مقدار از فضای کاری خودشان دور بشوند اما درباره این فیلم برای من خیلی واکنش‌ها جذاب بود که می‌گفتند شما توانستید در شهری غیر از تهران و با افرادی به غیر از افراد شناخته شده‌ای که در سینمای پایتخت حضور دارند، فیلم بسازید.

تلخ و شیرین ایفای نقش قاتل اهل بیت (ع)!

مرتضی جلالی کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که در فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» نقش یکی از مأموران عباسی را ایفا کرده است هم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه این پروژه شرایط سختی داشت اما چون زادگاه من قم است و قبلاً قم زندگی می‌کردم و به خاطر عرقی که به حضرت معصومه (س) داشتم، قبول کردم و صلاح دیدم که این نقش را بازی کنم و احساس می‌کنم من را خود ایشان به سمت این کار کشاند. البته من پیش‌تر با ایشان آشنایی داشتم و قبل از این سه دوره پشت سر هم در جشنواره کریمه اهل بیت در مورد زندگی حضرت معصومه (س) کار داشته‌ام و کارگردانی کرده‌ام و بازیگردان کار آقای لاجوردی هم بسیار به شخصیت پردازی من کمک و من را هدایت می‌کردند و نهایتاً با کمک کارگردان و دستیاران وی توانستم این نقش را ایفا کنم.

مرتضی جلالی

این بازیگر مطرح کرد: در شهرهای مذهبی بسیار از این فیلم استقبال کردند. ولی بدترین بازخورد برای من، حرف مادرم بود که گفت بعد ۲۹ سال کار کردن عاقبت به‌خیر نشدی، شدی قاتل اهل بیت (ع)! ولی گفتم مطمئناً خود نظر خانم بوده که من این نقش را بازی کنم؛ حالا نمی‌دانم واقعاً عاقبت به‌خیر شدم یا نشدم.

ضد قهرمانی که قهرمان شد

مجید امیری از دیگر بازیگران فیلم «اخت‌الرضا» در مورد حضورش در این فیلم گفت: وقتی وارد این فیلم شدم اصلاً نمی‌دانستم که وارد حس و حالی می‌شوم که شبیه هیچ حس و حال دیگری نیست و نکته جالبش این است که کم‌کم کاراکتری که من بازی می‌کنم در طول فیلم دچار تحول شخصیتی شده و همین اتفاق در کاراکتر و شخصیت خود من هم واقعاً در روزهای فیلمبرداری به مرور برایم بیشتر شد و این حس و حال خیلی جالب بود؛ یعنی زمانی که داشت می‌گذشت و من داخل کار بودم واقعاً آن جو من را گرفته بود و خیلی به ارائه کاراکتری که بازی کردم کمک کرد.

وی درباره نحوه ایفای نقش خود توضیح داد: این کاراکتر جنبه تاریخی ندارد، حتی اسمی هم ندارد و یک شخصیتی است که تخیل نویسنده است و من باید آن را به شکلی بازی می‌کردم که خیلی واقع‌گرایانه باشد. وقتی فیلم را برای اولین بار دیدم دچار هیجانی شدم چون اصلاً فکر نمی‌کردم چنین چیزی از آب در بیاید و خدا را شکر می‌کنم مردم هم راضی بودند و تا الان همه واکنش‌ها مخصوصاً روی کاراکتر من مثبت بوده است. دوستان لطف داشتند و می‌گفتند این کاراکتر در واقع در داستان فیلم اگرچه ضد قهرمان است ولی تماشاگر کاملاً با آن همراهی می‌کند.

مجید امیری

مجید امیری ضمن ابراز اینکه عنایت و نگاه حضرت معصومه (س) را در طول این فیلم حس می‌کرده است اشاره کرد: درست است این اولین نقش سینمایی است که من داشته‌ام ولی در طول کار هیچ چیزی نبود که باعث شود من به چالش عمیقی بیفتم. این اتفاق برای من خیلی جذاب بود که همه چیز خیلی آسان پیش می‌رفت. ما یک سال بعد از فیلمبرداری فاز اول مجبور بودیم یک سری سکانس‌ها را در فاز ۲ فیلمبرداری کنیم و نگه داشتن راکورد آن حس و فضا با یک سال پیش واقعاً خیلی سخت بود ولی این چیزی که به عنوان معجزه می‌توانم از آن یاد بکنم این است که الان وقتی فیلم را می‌بینیم اصلاً مشهود نیست که یک سری سکانس‌ها یک سال بعد گرفته شده و آن قدر این فضاها در هم خوب تنیده شده است که چیزی جز معجزه نمی‌توان اسمش را گذاشت.

فیلم «اخت‌الرضا» روایت سفر حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه به قم را روایت می‌کند و محصول مشترک آستان مقدس حضرت معصومه (س)، عتبه حسینی (ع) و سازمان سینمایی سوره است.