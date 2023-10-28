به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی و اجرایی کردن بند ۲ مصوبات مذکور و به منظور صیانت از قیمت این محصول ارزشمند و حفظ اشتغال عظیم زعفران و مرجعیت ایران در تعیین قیمت جهانی زعفران، جلسه تدوین دستورالعمل اجرایی به ریاست محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و با حضور مدیران ارشد معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی و معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور تشکیل و بررسی‌های لازم انجام شد.

بر پایه این گزارش، در این جلسه مقرر شد؛ سازمان تعاون روستایی کشور از طریق تشکل‌های تعاونی روستایی اقدامات ورود تشکل‌ها به بازار را فراهم کند.

محمدمهدی برومندی در این نشست تصریح کرد: به دستور مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه و دولت در کنار تولیدکنندگان و زنجیره تولید زعفران خواهند بود.