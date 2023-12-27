افت ۴۰ تا ۶۰ درصدی تولید زعفران / هر کیلو ۱۳۰۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی زعفران افزایش یافته است و این به وضعیت تولید در ایران بر می‌گردد که حدود ۹۰ درصد بازار تقاضا جهان را تأمین می‌کند. علی حسینی گازار، عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران درباره چرایی افزایش قیمت زعفران به مهر گفت: ایران بزرگترین تولیدکننده در جهان است و حدود ۹۰ درصد مصرف جهانی را تأمین می‌کند.

وی افزود: با کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی آمار تولید امسال، طبیعی است خریداران عمده جهانی که تولید را رصد می‌کنند متوجه این امر شوند و بازار تقاضا نسبت به عرضه پیشی می‌گیرد و باعث گرانی در بازار جهانی می‌شود.

وی با اشاره به نرخ جهانی زعفران ادامه داد: هر کیلو زعفران بیش از ۱۳۰۰ دلار بوده که این عدد سال گذشته زیر ۱۰۰۰ دلار بود.

چرا تولید زعفران در کشور کاهش یافت؟

عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با اشاره به کشت عمده زعفران در استان‌های خراسان جنوبی، شمال و رضوی اظهار کرد: نرخ تورم هزینه تولید را افزایش داد و درآمد کشاورزان با توجه به انتظارات نبود. این امر انگیزه تولید را کاهش داد و کشاورزان خیلی اهتمام به مراقبت و تیمار از مزرعه خود نداشتند؛ از این ر تولید در استان‌هایی که قطب تولید بودند توجیه اقتصادی نداشت اما در سایر استان‌های کشور تولید بهتر بود.

حسینی گازار به تنش‌های گرمایی و سرمایی از دیگر دلایل کاهش تولید اشاره کرد و گفت: زعفران محصول سازگار با کم آبی بوده و مصرف آب آن پایین است. اما نبود آموزش لازم به کشاورزان سبب شد تا خسارت‌ها از محل تنش‌های سرمایی و گرمایی زیاد باشد. در این حوزه هم کسی پاسخگو نیست.

نایب رئیس انجمن زعفران خراسان جنوبی به گلایه یادآور شد: آموزش در فلان نهاد نیست بلکه باید در میدان کشت و در کف مزرعه باشد. عدم ترویج سبب شده تا برخی زعفران کاران این محصول را مانند گندم کشت کنند.

این عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه زعفران بین ۲۰ تا ۳۰ استان کشور کشت می‌شود، اضافه کرد: این در حالی است که باید استان‌های کم آب و مستعد از سوی وزارت جهاد کشاورزی شناسایی و در این استان‌ها محصول کاشته شود. در حال حاضر از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب زعفران کشت می‌شود در حالی که در استان‌هایی با وضعیت آب بهتر باید محصولاتی مانند گندم، نخود و… کاشته شود.

کاهش بهره‌وری از ۶ کیلو گرم به ۳ کیلو گرم

عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با اشاره به کاهش بهره‌وری در تولید این محصول پردرآمد ادامه داد: امروز در هر هکتار بین ۲ تا ۳ کیلو گرم زعفران برداشت می‌شود و این عدد ۴ دهه قبل ۶ کیلو گرم بود. اگر آموزش‌های لازم داده شود نباید کشت در هر هکتار کمتر از ۸ کیلو گرم باشد.

حسینی گفت: آموزش به کشاورز گوشزد می‌کند در استان‌هایی که تنش گرمایی و سرمایی زیاد است باید پیاز زعفران در عمق ۲۵ سانتی متری کاشته شود در حالی که برخی در عمق ۱۰ تا ۱۲ سانتی متری مبادرت به کاشت می‌کنند. همچنین استفاده از کود پوسیده دامی هنگام سرما باعث نگهداری از گیاه می‌شود زیرا زعفران محصولی زمستانه بوده و فصل کشت و برداشت آن از آذر تا فروردین به طول می‌انجامد. از سوی دیگر رعایت عمق کاشت از خروج رطوبت اضافه از گیاه هنگام تنش گرما جلوگیری می‌کند.

در حال حاضر هر کیلو زعفران در بازار کشور بین ۶۰ تا ۷۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.