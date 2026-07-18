به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی شامگاه شنبه در نشست مدیران بخش کشاورزی با اشاره به جایگاه راهبردی بخش باغبانی اظهار کرد: این حوزه افزون بر تأمین محصولات مورد نیاز کشور، سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی دارد و به همین دلیل رفع چالش‌های آن در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود را شکاف قیمتی میان محل تولید و بازار مصرف دانست و افزود: در شرایط فعلی، تولیدکنندگان از پایین بودن قیمت خرید محصولات خود رضایت ندارند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز محصولات را با قیمت بالا تهیه می‌کنند؛ موضوعی که لزوم اصلاح نظام بازاررسانی را نشان می‌دهد.

برومندی تصریح کرد: از تشکل‌های بخش کشاورزی، اتحادیه‌ها و شبکه تعاون روستایی خواسته‌ایم با حضور فعال‌تر در فرآیند عرضه، زمینه حذف واسطه‌های غیرضروری را فراهم کنند تا منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به شکل همزمان تأمین شود.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تکمیل زنجیره ارزش را از دیگر اولویت‌های این بخش برشمرد و گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری محصولات، افزایش ظرفیت سردخانه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده و بهبود درآمد فعالان بخش کشاورزی خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به برگزاری نشست مدیران ستادی و استانی، تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی در مازندران، اظهار امیدواری کرد این اجلاس با جمع‌بندی راهکارهای اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای نظام بازاررسانی محصولات کشاورزی و تقویت بخش تعاون روستایی شود.