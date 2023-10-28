پاکستان با یک فیلم ترسناک وارد رقابت اسکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم ترسناک «در شعله‌ها» ساخته ضرار کان، نماینده پاکستان برای اسکار بین‌المللی ۲۰۲۴ است. این فیلم اوایل امسال در جشنواره کن در بخش «۲ هفته کارگردانان» به نمایش درآمد.

در این فیلم پس از مرگ پدری که پدرسالار خانواده است، وجود مادر و دختر به جا مانده، با گذشته آن‌ها -چه واقعی و چه خیالی- از هم گسسته می‌شود. برای فرار از دست نیروهای بدخواهانه‌ای که این ۲ را تهدید می‌کنند، آن‌ها یک راه دارند و آن اینکه از نیروی یکدیگر بهره ببرند.

محمدعلی نقوی، رییس کمیته انتخاب آکادمی پاکستان «در شعله‌ها» را فیلمی خواند که به زیبایی جوهره فرهنگ، هنر و سینمای این کشور را تصویر می‌کند.

وی افزود: در سالی که سینمای جهانی باورنکردنی بود، «در شعله‌ها» در کنار غول‌ها ایستاد و از کن تا جشنواره تورنتو و از بوسان تا دریای سرخ مورد تحسین قرار گرفت.

ضرار کان کارگردان فیلم هم «در شعله‌ها» را یک فراخوان فوری برای اقدام در برابر خشونت پدرسالاری و قدرت جامعه خواند و گفت: در جهان تقسیم شده امروز، این فیلم به ستمدیدگان تسلی می‌دهد و به آنها می‌گوید امید هرگز از بین نمی‌رود.

پاکستان از سال ۱۹۵۹ وارد رقابت اسکار شد و سال ۲۰۲۲ با «جوی‌لند» تا فهرست نهایی هم پیش رفت.

فیلم پاکستان در حالی معرفی شده که پایان مهلت تعیین شده ۲ اکتبر بود. فهرست نهایی اسکار که شامل ۱۵ فیلم است از میان نمایندگان اعلام شده توسط کشورها ۲۱ دسامبر اعلام خواهد شد. نامزدهای نهایی ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ معرفی می‌شوند و برنده نود و ششمین دوره جوایز اسکار در مراسم اهدای جوایز که ۱۰ مارس برگزار می‌شود، شناخته می‌شود.