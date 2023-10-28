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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۱

فرمانده انتظامی گرمسار :

۲ سارق سیم و کابل در گرمسار دستگیر شدند

۲ سارق سیم و کابل در گرمسار دستگیر شدند

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری دو سارق سیم و کابل در این شهرستان خبر داد و گفت: این سارقان ۱۱ فقره سرقت را اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقازاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار، از دستگیری سارقان حرفه‌ای سیم و کابل در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: پس از وقوع چندین سرقت سیم و کابل و همچنین سرقت از اماکن در شهرستان گرمسار این پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پلیس آگاهی گرمسار با تلاش شبانه روزی و همچنین اشراف اطلاعاتی موفق به کسب اطلاع از این سارقان شد، افزود: در این ارتباط دو سارق در شهرستان گرمسار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه سارقان اتباع خارجی هستند، تاکید کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات فنی از متهمان به اظهارات ضد و نقیض آنان پی بردند.

‌آقا زاده با بیان اینکه این سارقان در نهایت به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: انگیزه این افراد تأمین هزینه تهیه مواد مخدر بوده است.

کد مطلب 5923591

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