۲ سارق سیم و کابل در گرمسار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقازاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار، از دستگیری سارقان حرفه‌ای سیم و کابل در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: پس از وقوع چندین سرقت سیم و کابل و همچنین سرقت از اماکن در شهرستان گرمسار این پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پلیس آگاهی گرمسار با تلاش شبانه روزی و همچنین اشراف اطلاعاتی موفق به کسب اطلاع از این سارقان شد، افزود: در این ارتباط دو سارق در شهرستان گرمسار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه سارقان اتباع خارجی هستند، تاکید کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات فنی از متهمان به اظهارات ضد و نقیض آنان پی بردند.

‌آقا زاده با بیان اینکه این سارقان در نهایت به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: انگیزه این افراد تأمین هزینه تهیه مواد مخدر بوده است.