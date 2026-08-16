کشف ۱.۶ کیلوگرم شیشه و هروئین در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود آقازاده شامگاه یکشنبه اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر گرمسار با همکاری مأموران کلانتری ایوانکی و با اشرافیت اطلاعاتی، از فعالیت فردی در زمینه مواد مخدر مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی فرد مورد نظر، در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین کشف و ضبط کردند.

آقازاده با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و معرفی وی به مرجع قضایی، گفت: فرد دستگیرشده پس از طی مراحل قانونی روانه زندان شد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر خاطرنشان کرد: پاکسازی محیط‌های آلوده و مقابله با توزیع‌کنندگان مواد مخدر از اولویت‌های پلیس است و اجازه جولان به سوداگران مرگ داده نخواهد شد.