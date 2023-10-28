به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مهدی مساح بیدگلی دبیر اجرایی جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد از برگزاری دوره چهارم و پنجم جشنواره به طور همزمان از ۱۱ تا ۲۶ آبان‌ ماه در برج آزادی، خانه‌ موزه معین و امیرجاهد، و سرای ابوذر خبر داد.

دبیر اجرایی جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد، درباره برگزاری این جشنواره گفت: زمانی که قرار بود دوره چهارم جشنواره در بخش‌های مختلف برگزار شود، به‌دلایل مختلفی این اتفاق رخ نداد. البته برنامه اجرایی فراخوان و داوری مرحله اول انجام شده بود و تنها اجراهای صحنه‌ای برگزار نشد. به همین دلیل، سال گذشته برای پرهیز از تعویق جشنواره، ثبت نام دوره پنجم جشنواره را آغاز و فراخوان را منتشر کردیم و مدارک از سوی شرکت‌کنندگان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و در نهایت آثار توسط هیات داوران دور نخست بازبینی و نتایج نیز اعلام شد. اما تصمیم گرفتیم دوره چهارم و پنجم جشنواره را که نیمه‌تمام باقی مانده بود با هم ادغام کنیم.

وی افزود: این جشنواره از تاریخ ۱۱ تا ۲۶ آبان‌ ماه در برج آزادی تهران، خانه‌ موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، و سرای ابوذر برگزار می‌شود، اما بخش عمده جشنواره در برج آزادی برگزار خواهد شد. همچنین هیات داوران جشنواره نیز به تأیید خانه موسیقی خواهد رسید. متولیان اصلی این دوره از جشنواره، خانه‌ موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، خانه موسیقی ایران و برج آزادی هستند. البته در دوره‌های گذشته سازمان‌های مختلفی از جمله شهرداری منطقه ۱۴ تهران و شورای اسلامی شهر تهران در کنار جشنواره بودند، اما در این دوره تنها حامیان و متولیان این جشنواره، خانه‌ موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، خانه موسیقی ایران و برج آزادی با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

مساح بیدگلی در مورد جزئیات جشنواره گفت: این دوره از جشنواره در چهار بخشِ تک نوازی، دونوازی، اجرای گروهی و پژوهش برگزار خواهد شد. همچنین کار ویژه‌ای که قرار است در این دوره برگزار شود، اضافه‌شدن بخشی به نام استعدادهای درخشان است. به این صورت که تعدادی از برگزیدگان بخش تکنوازی و دونوازی وارد بخش استعدادهای درخشان خواهند شد و برگزیدگان این بخش‌ با نظر هیات داوران بوده و در مراسم اختتامیه اعلام خواهند شد. پس از اعلام نهایی، متولیان جشنواره تحت عنوان حامیان جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد در کنار این افراد خواهند بود و از آن‌ها در بخش‌های «آموزش»، «تهیه موزیک ویدئوها» به صورت ماهیانه و فصلی و ... حمایت خواهند کرد که ان‌شاالله در مراسم اختتامیه به صورت مفصل راجع به این موضوع صحبت می شود. البته در هر سال رویکرد جشنواره به این صورت بود که یک ارکستر تشکیل می‌دادیم و این افراد در ارکستر امیرجاهد فعالیت می‌کردند، اما امسال بخش استعدادهای درخشان را به جشنواره اضافه کردیم تا حامی این افراد و چندین سال در کنارشان باشیم.

وی درباره رده های سنی جشنواره موسیقی امیرجاهد بیان کرد: رویکرد اصلی جشنواره حمایت از جوانان است اما در این جشنواره رده‌های سنی الف (۹ تا ۱۱ سال)، رده سنی ب (۱۲ تا ۱۵ سال)، رده سنی ج (۱۶ تا ۱۸ سال)، رده سنی د (۱۹ تا ۳۵ سال) و رده سنی ه‍ (۳۶ سال به بالا) در بخش های مختلف حضور پیدا می کنند. این در حالی است که جشنواره ژانرهای مختلفی همچون موسیقی ایرانی (دستگاهی و نواحی)، کوبه‌ای، کلاسیک غربی، و پاپ را دربرمی‌گیرد و بخش پژوهش و نظری موسیقی نیز برگزار خواهد شد. هیچ محدودیتی در سازهای شرکت‌کنندگان وجود نداشته و عزیزان با هر سازی می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مساح بیدگلی در پایان صحبت هایش یادآور شد: از آنجا که این جشنواره به نام استاد محمدعلی امیرجاهد است و ایشان موسیقیدان، شاعر، و تصنیف ساز بودند و شروع جشنواره نیز از همین مکان یعنی خانه‌موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد بود، به همین دلیل شورای سیاست‌گذاری جشنواره تصمیم گرفت اگر افراد شرکت‌کننده در جشنواره، در اجراهایشان از تصنیف‌ها و ملودی‌های استاد امیرجاهد استفاده کنند، امتیاز بیشتری قائل شود و در آیین‌نامه نیز قطعاتی پیشنهادی لحاظ شده تا افراد برای دریافت امتیاز بیشتر بتوانند از این قطعات استفاده کنند. به هر حال این یک امتیاز برای افراد شرکت‌کننده محسوب می‌شود و اجباری برای استفاده از تصنیف‌ها و ملودی‌های استاد امیرجاهد توسط شرکت‌کنندگان وجود ندارد. ضمن اینکه در آیین‌نامه نیز در رده‌های سنی مختلف، قطعاتی برای موسیقی ایرانی در نظر گرفته شده است.