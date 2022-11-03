برگزاری چهارمین جشنواره موسیقی «امیرجاهد» به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی ایران، مهدی مساح بیدگلی دبیر اجرایی چهارمین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد از به تعویق افتادن مرحله دوم داوری (اجرای صحنه‌ای شرکت‌کنندگان چهارمین دوره جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد) در بخش دونوازی و گروه نوازی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

بیدگلی گفت: با توجه به درخواست برخی شرکت‌کنندگان و به صلاحدید شورای سیاستگذاری، مسئولان و داوران جشنواره مقرر شد از آنجایی که هدف اصلی برگزاری جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد، کشف استعدادهای درخشان، حمایت از هنرمندان نسل جوان و فراهم کردن بستری مناسب جهت رشد و پیشرفت اصولی این سرمایه‌های ارزشمند کشور و همچنین دیده شدن آن‌ها بوده است، تا زمان مساعد شدن شرایط کنونی کشور، برگزاری مرحله اجرای حضوری این بخش به تعویق بیفتد و مراسم اختتامیه دوره چهارم جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی افزود: تمام برنامه‌ریزی‌های اجرای جشنواره از قرارداد سالن، انتخاب هیئت داوران، هماهنگی‌های پشتیبانی و غیره انجام شده بود که قصد داشتیم خبر آن را منتشر کنیم اما متأسفانه شرایطی در کشور ایجاد شد که بهتر دانستیم صبر کنیم تا اوضاع بهتر شود. از تمام شرکت‌کنندگان به خاطر صبوری که در این مسیر داشتند نهایت تشکر را دارم.

بیدگلی از اعلام فراخوان دوره پنجم جشنواره خبر داد و افزود: از روز شنبه مورخ ۲۱ آبان ماه ثبت نام متقاضیان در بخش های تکنوازی، دونوازی و گروه نوازی آغاز می شود و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

چهارمین دوره جشنواره سراسری موسیقی «امیرجاهد» با همکاری خانه موسیقی ایران و خانه موزه دکتر معین و محمدعلی امیرجاهد در دو شاخه موسیقی سنتی (دونوازی_ اجرای گروهی _ آواز) و موسیقی کلاسیک (دونوازی_ اجرای گروهی _ آواز) در رده های سنی الف (۷ تا ۱۴ سال)، ب (۱۵ تا ۲۲ سال)، ج (۲۳ تا ۳۰ سال) برگزار می شود.