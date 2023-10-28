بهره گیری از ظرفیت های علمی کشور در صنعت دفاعی دستور کار ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی ظهر شنبه در نشست با دانشگاهیان استان مرکزی در دانشگاه اراک اظهار داشت: بالاترین فناوری در قالب زیردریایی و ناوشکن‌ها در دریاها وجود دارند و نیاز است از ظرفیت‌های علمی، جوانان، اساتید، صنایع، شرکت‌های دانش بنیان در پیشبرد اهداف صنایع دفاعی و دریایی کشور بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه فعالیت در دریا نماد علم، دانش و صنعت است، افزود: در دانشگاه اراک به دلیل نگرش تمدن ساز و تحول آموزشی رویدادهای مثبتی را در این دانشگاه ایجاد می‌شود و باید از این ظرفیت بیشترین بهره گیری را داشت.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی گفت: اکنون سه فرماندهی به نام جمهوری اسلامی در اقیانوس آرام و اطلس ثبت شده است و امید است که یک فرماندهی دیگر نیز در دریای مدیترانه ثبت شود.

دریادار ایرانی در خصوص افزایش قوای تهاجمی نیز بیان کرد: ایران یک پدافند بسیار قوی به نام مردم ایران دارد و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که از تجهیزات غافل نیستیم و به طور حتم توان موشکی را بر روی هر شناور به سه برابر افزایش می‌دهیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش راهبردی جمهوری اسلامی گفت: حضور در قطب جنوب به لحاظ علمی آغاز شده است اما در این منطقه هنوز هیچگونه اطلاعات کافی نداریم و به طور حتم با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان می‌توان پایگاه خود را در قطب جنوب به شکل علمی ایجاد کنیم.

دریادار ایرانی در خصوص توافق با آذربایجان بیان کرد: دریای خزر دریای صلح و دوستی و آذربایجان کشور همسایه است و با درگیری بین دو کشور موافق نیستیم.

وی با بیان اینکه امید است به زودی ناو بانوان را نیز راه اندازی کنیم، افزود: در دریای خزر علاوه بر دارا بودن بیشترین سهم از تخصص توانمندی بالایی برخوردار هستیم و امید است ناوشکن دیلمان در خزر فعال و نخستین رزمایش با آن برگزار شود.