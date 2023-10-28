السیسی: مصر کشوری قوی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر به ورود پهپادها به حریم هوایی مصر در روز گذشته واکنش نشان داد.

وی در واکنش به حادثه ورود پهپادها به آسمان این کشور تاکید کرد که مصر کشوری قوی است که نمی توان به آن تعرض کرد.

السیسی گفت: پهپادها از هر سمتی آمده باشند، من درباره گسترش درگیری های غزه هشدار داده بودم. مصر قادر به حفاظت از خود با ارتش و جوانانش است.

رئیس جمهور مصر ادامه داد: سیاست خارجی مصر مبتنی بر نیرنگ و توطئه نیست و ما مشتاق ساختن کشوریم. من پیش از این هشدار داده بودم که دامنه درگیری گسترش خواهد یافت و به نفع منطقه نیست. مصر به دنبال ایفای نقش مثبت و برقراری ثبات است.

السیسی گفت: درباره اوضاع کنونی نگران نباشید. ما تلاش زیادی را برای توقف درگیری درغزه و ورود کمک های بشردوستانه متناسب با نیازهای غزه به عمل می آوریم. نیازهای غزه زیاد است و با بیست یا حتی ۱۰۰ کامیون رفع نمی شود. ما خواهان ایفای نقش مثبت درباره آزادی اسیران هستیم.