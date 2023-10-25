السیسی: تهاجم زمینی به نوار غزه عواقب وخیمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز جهارشنبه در قاهره دیدار کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور مصر در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای فرانسوی خود گفت: تلاش می کنیم از تهاجم زمینی به نوار غزه جلوگیری کنیم؛ زیرا منجر به کشته شدن بسیاری از غیرنظامیان خواهد شد. ما به دنبال جلوگیری از تهاجم زمینی به نوار غزه و هشدار نسبت به عواقب وخیم آن هستیم.

عبدالفتاح السیسی در این خصوص افزود: در تلاش هستیم تا با آرام کردن اوضاع، اسرای بیشتری را در نوار غزه آزاد کنیم. ماکرون وعده داد که یک کشتی حامل بیمارستان برای ارائه خدمات پزشکی به زخمی‌ های فلسطینی ارسال کند.

رئیس جمهور فرانسه نیز در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک ادعا کرد: تصمیم گرفتم یک کشتی فرانسوی برای پشتیبانی از بیمارستان‌ های نوار غزه و ارائه خدمات پزشکی به مجروحین فلسطینی‌ اعزام کنم.

امانوئل ماکرون اضافه کرد: یک هواپیمای فرانسوی حاوی کمک و مواد پزشکی فردا وارد مصر می شود. همه تلاش‌ ها را برای جلوگیری از تشدید تنش‌ ها در غزه به‌کار می‌ گیریم. اوضاع کنون منطقه پرمخاطره است. کمک‌ های بشردوستانه باید بدون مانعی به غزه برسد.

وی در ادامه افزود: همه تلاش‌ ها برای تحقق راه حل دو دولتی باید به‌ کار گرفته شود. روند سیاسی برای حل بحران بسیار ضروری است. باید از تشدید تنش‌ ها در منطقه جلوگیری شود. دیدگاه پاریس بر حفاظت از غیرنظامیان متمرکز است و کوچاندن فلسطینی‌ ها به مصر را خطرناک می‌ دانیم.