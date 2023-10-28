دریافت 11 MB کد مطلب 5923908 https://mehrnews.com/x33nh6 ۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱ کد مطلب 5923908 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱ تصادف مرگبار در مصر با ۸۸ کشته و زخمی تصاویری از محل سانحه رانندگی در مصر با ۸۸ کشته و زخمی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مقاومت یکی از عناصر مهم در سبک زندگی توحیدی است مهدی خدابخشی به مدال نقره دست یافت ۸ کشته و ۱۴ زخمی در تصادف اتوبوس در جنوب مصر فوت حداقل ۷ نفر در تصادف مینیبوس و کامیون در بزرگراه شمال غربی مصر ۱۸ کشته در تصادف کامیون در مصر السیسی: مصر کشوری قوی است/ نیازهای غزه با ۱۰۰ کامیون هم برطرف نخواهد شد رژیم صهیونیستی دچار شکستی راهبردی شده است اردوغان: اسرائیل باید فوراً از حالت جنون خارج و کشتار کودکان و زنان غزه را متوقف کند برچسبها سانحه تصادف تصادفات رانندگی تصادف زنجیره ای کشته و زخمی مصر
نظر شما