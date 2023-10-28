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کد مطلب 5923908
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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱

تصادف مرگبار در مصر با ۸۸ کشته و زخمی

تصادف مرگبار در مصر با ۸۸ کشته و زخمی

تصاویری از محل سانحه رانندگی در مصر با ۸۸ کشته و زخمی را مشاهده می‌کنید.

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