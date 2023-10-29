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۷ آبان ۱۴۰۲، ۶:۴۱

مهر گزارش می دهد؛

زنگ خطر خروج کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی

زنگ خطر خروج کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی

روسای بیمارستان‌های دولتی از اینکه کادر درمان از بخش دولتی خارج می شوند، به شدت احساس نگرانی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته محسن خالقیان رئیس بیمارستان فیروزگر، در همایش طب تسکینی به مشکلات بیمارستان‌های دولتی گریز زد و نسبت به خطر ورشکستگی و تعطیلی این بیمارستان‌ها هشدار داد و عنوان داشت که تعرفه‌های غیر واقعی باعث شده تا ۵۸ پرستار از بیمارستان ما بروند.

وی همچنین نسبت به خروج هیأت علمی بیمارستان‌های دولتی ابراز نگرانی کرد و گفت: ادامه این روند منجر به بحرانی شدن وضعیت بیمارستان‌های دولتی خواهد شد.

در همین حال، چندی قبل، حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از همین وضعیت ابراز نگرانی کرده و عنوان داشته بود که هزینه‌های زندگی با درآمد پرستاران در بیمارستان‌های دولتی، همخوانی ندارد و لاجرم شاهد مهاجرت آنها به شهرستان‌ها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بسیاری از پرستاران به خاطر درآمدی که دارند و هزینه‌هایی که در شهر تهران هست به شهرستان‌ها مهاجرت می‌کنند و به شهرهای خودشان می‌روند.

وی افزود: الان تمایل بیشتری وجود دارد که همکاران پرستار بروند نزدیک خانواده خودشان یا جایی که اجاره کمتر باشد و بشود زندگی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مهم‌ترین چالش کل نیروی انسانی نظام سلامت در یک کلام خلاصه می‌شود و آن درآمد است. یعنی اگر سطح درآمد را در حد قابل قبولی بالا ببریم، ماندگاری و پیدا کردن نیروی انسانی به راحتی انجام خواهد شد.

در همین حال، فاطمه محمدنجار نایب رئیس انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران گفت: حق‌الزحمه متخصصین زنان و زایمان برای خدمات نیمه شب، کفاف هزینه ایاب و ذهاب آنان را هم نمی‌دهد.

خروج کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی، می‌تواند زنگ خطری برای نظام سلامت کشور و متولیان و سیاست‌گذاران حوزه بهداشت و درمان باشد. زیرا، بیشترین مراجعات درمانی و بستری در بخش دولتی اتفاق می‌افتد و اکثر بیماران این بیمارستان‌ها را قشر کم درآمد جامعه شامل می‌شوند که برای دریافت خدمات درمانی، فقط به بخش دولتی مراجعه می‌کنند.

بیمارستان‌های دولتی در شرایط کنونی هم با کمبود شدید نیروی پرستاری در تهران و کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص در شهرهای دور از مراکز استان‌ها مواجه هستند و اگر قرار باشد به همین صورت شاهد خروج کادر درمان از بخش دولتی باشیم، می‌بایست منتظر کاهش کیفی خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی باشیم.

وقتی مطالبات بیمارستان‌ها با تأخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شود و تعرفه‌ها غیرواقعی است و کارانه‌های پرستار و پزشک هم هر چند ماه یکبار به حساب آنها واریز می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که انگیزه‌ای برای ماندن داشته باشند.

مگر یک بیمارستان چند نفر نیروی پرستاری دارد که بعد از خروج ۵۸ نفر آنها، بتواند خدمات با کیفیت به بیماران ارائه بدهد. در حالی که با استانداردهای پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی، فاصله زیادی داریم.

کد مطلب 5923785
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • محمد حسن IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      32 0
      پاسخ
      متأسفانه مشکل درآمد فقط برای پرستاران عزیز نیست. کل نظام حقوقی و درآمدی کشور باید اصلاح بشه. اما متأسفانه هیچ اراده ای نیست. در جامعۀ کارگری هم اوضاع خیلی بده و به هیچ وجه حداقل حقوق کفاف زندگی قناعتمندانۀ یک نفر رو هم نمیده. چه برسه به زندگی عادلانه برای یک خانوادۀ چند نفری...
    • حسین قبادی IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      22 5
      پاسخ
      دوروز نقاشی یک نفر دستمزد 5میلیون ،دو ساعت لوله کشی دستمزد 5میلیون ،دوروز کاشیکاری دستمزد 6میلیون جامعه داره به کجا میره بنده از روی پزشکان خجالت میکشم که بعد از سالها تحصیل و دوره های طرح با این دستمزد ناکافی به جامعه خدمت می کنند
    • حجت IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      20 1
      پاسخ
      مقصر دولت است نه کارمند. جلوی تورم بگیرید. همه چی حل میشه. به ریال حقوق میدید. انتظار دارید کارمن به دلار باید مایحتاج زندگیش خرج کنه.پولی براش نمی مونه. حقوقش کفایت ۱۰ روز میکنه.
    • زهرا IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      9 17
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      پرستار اولا کارشون ۸ ساعته شیفتی هستن مگه مثل ما بدبختا زورمیزنن کارگری بکنن خنده داره والا حقوق ۱۰ میلیون به پرستارهم زیاده با دکترا تازه ماه ۱۵ ملیون کمتر نمیگیرن باید حقوق کارگر بالا بره ۹ میلیون و۸ میلیون نه دکتروپرستار والا،،
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      24 0
      پاسخ
      سلام،الان بحث فقط پزشکان و پرستاران نیست همه ی مشاغل علی الخصوص کارگران هزینه های درآمدی وخرج ومخارج زندگی شان باهم همخوانی ندارد...
      • پرستارانی که اکثرا شیفت شب کار هستند دوازده ساعته US ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        0 0
        پرستاران شیفت شب کار دوازده ساعت کار می کنند نه هشت ساعت ..کارگر ها با حقوق جدید پادشاهی می کنند ..پرستار بینوا هنوز مظلوم داره ادامه میده
    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      14 1
      پاسخ
      این چه کشور داری هست
    • آرش IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      5 0
      پاسخ
      برقراری فوق العاده خاص کادربهداشت ودرمان>مطالبه اصلی وجبران بخشی از زحمات مدافعان جانفشان وزحمتکش سلامت....
    • ناشناس IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      6 3
      پاسخ
      والا بدبخت ترین قشر پرستاران هست،که یه ماه شیفت کامل میدن۲۷تا۳۰شیفت،برا ماهی ۱۲_۱۵
    • فلطمه IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      6 1
      پاسخ
      مشکل درامد همه قشر ها را درگیر کرده متاسفانه کسی هم به فکر راه حل نیست
    • علی IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      5 3
      پاسخ
      این‌مشکل‌حقوق‌وکاهش‌سطح‌درآمد‌سایرکارمندان‌هم‌‌دارند فقط‌کادر‌درمان‌نیستند‌تازه‌حقوق‌اینا‌ازبقیه‌بیشتره بازهم‌اعتراض‌دارند
    • ناشناس IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      فقط پرستار نیس خدمات بیمارستان هم اکترا ازبیمارستانا میرن خدمات باحقوق ۱۱ میلیون ؛؛ حقوق نباید کمتر از 20 م باشه بااین تورم ؛اجاره خونه و خورد وخوراک پول برق واب وگاز و کرایه ماشین وووو
    • حقوقدان IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام این گفته های رئیس بیمارستان یک بهانه ای بیش نیست تا تعرفه ها رو زیاد کنند ... فقط همین مونده که برای سلامت مردم ،تعرفه های دولتی را هم گرون کنند ...؟! بنظرم مردن بهتر است از دیدن اینجور بهونه ها برای عذاب دادن مردم.
    • IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      فقط دهان باز نکنید وبا تعصب نظر بدید به مشکلات همنوع خودتان هم فکر کنید که اگر دچار بیماری شد که پزشک خاصی نبود چگونه جانش در امان باشد شما جوابگو هستی کادر درمان باید در آسایش باشند تا بتوانند ‌در خدمت مردم همان پا برهنه باشند فقط از روی تعصب نظر ننو
    • ناشناس IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      افزایش حقوق فقط قشر خاص موجب فاصله طبقاتی وافزایش تورم هست .چرا بازنشستگان بهداشت ودرمان ۲۵ ماه افزایش حکم حقوق مصوب رو مطالبه می‌کنند واریز نمیشه ؟؟؟واقعا حقوقها جواب نیاز مردم نمی‌دهد
    • IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 2
      پاسخ
      میرند شهرستانهای انگلستان و کشورهای اروپایی

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