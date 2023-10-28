رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش که متناسب با تغییر در سازمان رزم نزاجا، به مدت ۲ روز در منطقه عمومی نصرآباد برگزار شد، با اجرای موفقیّت‌آمیز مأموریت‌های طراحی شده به پایان رسید.

مطابق با ساختار رزم سازمانی جدید نزاجا ۴ ویژگی دور زن، دقیق زن، هوشمندی، قابلیت اتوماسیون و شبکه محور شدن تجهیزات در این رزمایش مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار گرفت.

بنابراین گزارش؛ در این رزمایش یگان‌های پیاده، زرهی، موشکی، توپخانه، هوانیروز، پهپاد، مهندسی، جنگ الکترونیک، جنگ نوین، سایبر، فاوا، با پشتیبانی ترابری هواپیماهای نیروی هوایی ارتش به اجرای مأموریت پرداختند و در نهایت با تأیید ارزیابان و فرماندهان نیروهای مسلح این رزمایش به کار خود پایان داد.

سخنگوی رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش در خصوص دستیابی به اهداف این رزمایش اظهار کرد: ارزیابی سطح توانمندی یگان‌های رزمی و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش، مرور تاکتیک‌های رزم زمینی، برآورد عملیاتی تسلیحات جدید، ارتقای توان بازدارندگی در مواجهه با تهدیدات نوین از جمله بخشی از اهداف این رزمایش بود که با موفقیت به منصه ظهور رسید.

همچنین در راستای طرح‌های مردم یاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان ۵۷۷ منطقه‌ای اصفهان در قالب رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ با اعزام پزشکان متخصص در بخش‌های قلب و عروق، عفونی، داخلی، اعصاب و روان، طب فیزیکی، ارتوپد، اطفال، زنان و… اقدام به ویزیت رایگان و مداوای بیماران روستای نیک آباد شهرستان اصفهان کرد و تمامی داروهای بیماران به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال توسط بیمارستان منطقه‌ای اصفهان بصورت رایگان به بیماران اعطا شد.